Трамп заявив, що Зеленському доведеться піти на угоду

Президент США Дональд Трамп заявив, що президенту України Володимиру Зеленському доведеться укласти угоду для завершення війни.

Джерело: заява Трампа перед вильотом до Британії з візитом, повідомляють "Європейська правда" і "Українська правда"

Деталі: Трамп зробив свою заяву у відповідь на питання про те, чи зустрінеться він з Зеленським в Нью-Йорку, де збереться засідання Генасамблеї ООН.

Пряма мова: "Йому доведеться піти на угоду, а Європа повинна припинити купувати нафту в Росії".

Деталі: Американський президент додав, що, скоріш за все, йому прийдеться бути присутнім на зустрічі Зеленського та очільника Кремля Владіміра Путіна, якщо вона відбудеться.

Пряма мова: "Потрібні двоє, щоб танцювати танго. Ці двоє, Зеленський і Путін, вони ненавидять один одного. Здається, мені доведеться сидіти з ними в одній кімнаті, тому що вони не можуть перебувати там удвох. Велика ненависть між ними".

Що передувало: Раніше американський сенатор-республіканець Ліндсі Грем заявив, що Угорщина і Словаччина можуть зіткнутись із наслідками, якщо не припинять купувати російську нафту.

Своєю чергою президент України Володимир Зеленський закликав очільника Білого дому зайняти "чітко виражену позицію" щодо санкцій проти Росії та гарантій безпеки для України, щоб зупинити господаря Кремля і покласти край війні.