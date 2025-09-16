Все разделы
Трамп заявил, что Зеленскому придется пойти на сделку

Евгений КизиловВторник, 16 сентября 2025, 17:58
Трамп заявил, что Зеленскому придется пойти на сделку
фото: Getty Images

Президент США Дональд Трамп заявил, что президенту Украины Владимиру Зеленскому придется заключить соглашение для завершения войны.

Источник: заявление Трампа перед вылетом в Великобританию с визитом, сообщают "Европейская правда" и "Украинская правда"

Детали: Трамп сделал свое заявление в ответ на вопрос о том, встретится ли он с Зеленским в Нью-Йорке, где соберется заседание Генассамблеи ООН.

Прямая речь: "Ему придется пойти на сделку, а Европа должна прекратить покупать нефть в России".

Детали: Американский президент добавил, что, скорее всего, ему придется присутствовать на встрече Зеленского и главы Кремля Владимира Путина, если она состоится.

Прямая речь: "Нужны двое, чтобы танцевать танго. Эти двое, Зеленский и Путин, они ненавидят друг друга. Кажется, мне придется сидеть с ними в одной комнате, потому что они не могут находиться там вдвоем. Большая ненависть между ними".

Что предшествовало: Ранее американский сенатор-республиканец Линдси Грэм заявил, что Венгрия и Словакия могут столкнуться с последствиями, если не прекратят покупать российскую нефть.

В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский призвал главу Белого дома занять "четко выраженную позицию" в отношении санкций против России и гарантий безопасности для Украины, чтобы остановить хозяина Кремля и положить конец войне.

Сколько мужчин и женщин готовы с оружием в руках защищать Украину – опрос
ССО нанесли удар по нефтеперерабатывающему заводу в Саратове
Опрос: 75% украинцев отвергают предложенный РФ «мирный план» окончания войны
Президент Польши требует объяснений после публикации СМИ о попадании в дом ракеты с F-16
