Трамп заявил, что Зеленскому придется пойти на сделку

Президент США Дональд Трамп заявил, что президенту Украины Владимиру Зеленскому придется заключить соглашение для завершения войны.

Источник: заявление Трампа перед вылетом в Великобританию с визитом, сообщают "Европейская правда" и "Украинская правда"

Детали: Трамп сделал свое заявление в ответ на вопрос о том, встретится ли он с Зеленским в Нью-Йорке, где соберется заседание Генассамблеи ООН.

Реклама:

Прямая речь: "Ему придется пойти на сделку, а Европа должна прекратить покупать нефть в России".

Детали: Американский президент добавил, что, скорее всего, ему придется присутствовать на встрече Зеленского и главы Кремля Владимира Путина, если она состоится.

Прямая речь: "Нужны двое, чтобы танцевать танго. Эти двое, Зеленский и Путин, они ненавидят друг друга. Кажется, мне придется сидеть с ними в одной комнате, потому что они не могут находиться там вдвоем. Большая ненависть между ними".

РЕКЛАМА:

Что предшествовало: Ранее американский сенатор-республиканец Линдси Грэм заявил, что Венгрия и Словакия могут столкнуться с последствиями, если не прекратят покупать российскую нефть.

В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский призвал главу Белого дома занять "четко выраженную позицию" в отношении санкций против России и гарантий безопасности для Украины, чтобы остановить хозяина Кремля и положить конец войне.