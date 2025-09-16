Усі розділи
ЗМІ: Дрон "Гербера", який наприкінці липня упав у Литві, був запущений з території Білорусі

Олег Павлюк, Тетяна ОлійникВівторок, 16 вересня 2025, 19:24
ЗМІ: Дрон Гербера, який наприкінці липня упав у Литві, був запущений з території Білорусі
фото: Lietuvos kariuomenė

Дрон "Гербера", який наприкінці липня упав на території Литви, був запущений з території Білорусі, а не просто залетів звідти.

Джерело: як пише "Європейська правда", про це дізналось Delfi від "добре проінформованих джерел"

Деталі: За даними Defli, запуск дрона був "цілеспрямованою операцією" проти Литви, метою якої було не тільки перевірити можливості протиповітряної оборони, але й "справити психологічний ефект".

Джерела порталу вважають, що саме тому дрон запустили над Вільнюсом на висоті, де його не зафіксували радари протиповітряної оборони.

У безпілотнику, який, як вважається, запускали саме з території Білорусі, знайшли не тільки потужний вибуховий пристрій, але й "сучасний бортовий комп'ютер і щонайменше одну SIM-карту", пише Delfi.

Дрон, який залетів у Литву 28 липня, через три дні знайшли на території полігону у Йонавському районі – майже у центрі країни під Каунасом. Після цього представника посольства Білорусі викликали до МЗС Литви для пояснень.

Литовська міністерка оборони Довіле Шакалієне раніше припустила, що безпілотник міг залетіти на литовську територію внаслідок впливу українських засобів РЕБ.

БілорусьЛитва
