СМИ: Дрон "Гербера", который в конце июля упал в Литве, был запущен с территории Беларуси

Олег Павлюк, Татьяна ОлейникВторник, 16 сентября 2025, 19:24
СМИ: Дрон Гербера, который в конце июля упал в Литве, был запущен с территории Беларуси
фото: Lietuvos kariuomenė

Дрон "Гербера", который в конце июля упал на территории Литвы, был запущен с территории Беларуси, а не просто залетел оттуда.

Источник: "Европейская правда", об этом стало известно Delfi от "хорошо информированных источников"

Детали: По данным Defli, запуск дрона был "целенаправленной операцией" против Литвы, целью которой было не только проверить возможности противовоздушной обороны, но и "произвести психологический эффект".

Источники портала считают, что именно поэтому дрон запустили над Вильнюсом на высоте, где его не зафиксировали радары противовоздушной обороны.

В беспилотнике, который, как считается, запускали именно с территории Беларуси, нашли не только мощное взрывное устройство, но и "современный бортовой компьютер и как минимум одну SIM-карту", пишет Delfi.

Дрон, залетевший в Литву 28 июля, через три дня нашли на территории полигона в Йонавском районе – почти в центре страны под Каунасом. После этого представителя посольства Беларуси вызвали в МИД Литвы для объяснений.

Литовский министр обороны Довиле Шакалиене ранее предположила, что беспилотник мог залететь на литовскую территорию в результате воздействия украинских средств РЭБ.

БеларусьЛитва
