Рятувальники 10 годин гасили пожежу на Київщині після влучання дрона РФ

Тетяна ОлійникВівторок, 16 вересня 2025, 20:01
Рятувальники 10 годин гасили пожежу на Київщині після влучання дрона РФ
фото - дснс київщини

Рятувальники понад 10 годин гасили пожежу після влучання російського дрона у Київській області, загальна площа загоряння сягала 17 тисяч метрів квадратних.

Джерело: міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко

Пряма мова: "17 тисяч квадратних метрів у полумʼї: рятувальникам знадобилося понад 10 годин для гасіння пожежі після влучання ворожого дрона на Київщині.

Для розуміння масштабу пожежі – це як 2,5 футбольних поля, охоплені вогнем. Роботу рятувальників ускладнювала значна площа та заповнені склади гіпермаркету – поширилася сильна задимленість. Крім того, поруч розташовані інші будівлі, які треба було захистити від вогню".

 
Фото - ДСНС Київщини
 
Фото - ДСНС Київщини
 
Фото - ДСНС Київщини

Деталі: У ДСНС кажуть, що до ліквідації залучали близько 400 рятувальників, понад 100 одиниць техніки, два гелікоптери, пожежний потяг та чотири роботи пожежогасіння. 

Працювали підрозділи не лише Київщини, а й столиці, а також добровільні пожежні формування.

Фото - ДСНС Київщини

Що передувало: 

16 вересня росіяни завдали удару по логістичному центру компанії "Епіцентр" на Київщині. Унаслідок атаки сталася масштабна пожежа.

Київська областьбезпілотникипожежаДСНС
