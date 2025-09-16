Все разделы
Спасатели 10 часов тушили пожар в Киевской области после попадания дрона РФ

Татьяна ОлейникВторник, 16 сентября 2025, 20:01
Спасатели 10 часов тушили пожар в Киевской области после попадания дрона РФ
фото - гсчс киевской области

Спасатели более 10 часов тушили пожар после попадания российского дрона в Киевской области, общая площадь возгорания достигала 17 тыс. кв. м.

Источник: министр внутренних дел Украины Игорь Клименко

Прямая речь: "17 тысяч квадратных метров в огне: спасателям понадобилось более 10 часов для тушения пожара после попадания вражеского дрона в Киевской области.

Для понимания масштаба пожара – это как 2,5 футбольных поля, охваченные огнем. Работу спасателей осложняла значительная площадь и заполненные склады гипермаркета – распространилась сильная задымленность. Кроме того, рядом расположены другие здания, которые нужно было защитить от огня".

 
Фото - ГСЧС Киевской области
 
Фото - ГСЧС Киевской области
 
Фото - ГСЧС Киевской области

Детали: В ГСЧС говорят, что к ликвидации привлекали около 400 спасателей, более 100 единиц техники, два вертолета, пожарный поезд и четыре робота пожаротушения.

Работали подразделения не только Киевской области, но и столицы, а также добровольные пожарные формирования.

Фото - ГСЧС Киевской области

Что предшествовало:

16 сентября россияне нанесли удар по логистическому центру компании "Эпицентр" в Киевской области. В результате атаки произошел масштабный пожар.

