Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Американський телеканал показав карту України без Криму

Марія Ємець, Тетяна ОлійникВівторок, 16 вересня 2025, 20:13
Американський телеканал показав карту України без Криму
скриншот

Американський телеканал CBS показав карту України без окупованого Криму, хоч і з рештою окупованих територій півдня та сходу. 

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на "Суспільне"

Деталі: Карта з’явилася в ефірі програми The Late Show with Stephen Colbert – "Пізньовечірнє шоу зі Стівеном Кольбертом", відомим американським ведучим, ще 9 вересня, але це не одразу набуло розголосу. 

Реклама:

Стівен Кольберт у своєму виступі, присвяченому 10-річчю своєї роботи у проєкті "Пізнє шоу", згадував різноманітні події, які вплинули на життя американців з 2015 року. Один із фрагментів програми він присвятив Україні, візначивши героїзм українців у боротьбі з російською агресією. 

Відео на Youtube за тиждень зібрало понад 230 тисяч переглядів та приблизно стільки ж коментарів. Окремі дописувачі звернули увагу на проблемну мапу з "російським" Кримом.

"Хоча Україна вдячна за підтримку й увагу, навіть такі дрібні помилки мають значення. Росія систематично використовує подібні "карти без Криму" як елемент своєї пропаганди", – відреагували у соцмережах представники ініціативи "UNITED24".

614РЕКЛАМА:

Нагадаємо, у 2018 році за мапу з "російським" Кримом довелось вибачатися британській The Times.

У 2021 році після звернень України компанія Apple виправила карти у застосунку Apple Music for Artists.

У 2023 році таку мапу використали у відеоролику уряду Угорщини.

КримСШАЗМІ
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
Міжнародний реєстр збитків від війни з Росією запустив дві нові категорії заяв
відеоПоліція затримала працівника ТЦК, який влаштував кілька ДТП: постраждав інспектор
Лукашенко визнав, що політв'язня Статкевича "забрали назад" після відмови виїхати з Білорусі
НБУ в жовтні почне вилучати 10 копійок з обігу
Парламент Польщі ухвалив новий закон про допомогу українцям – що він передбачає
ВАКС ухвалив конфіскувати 1,6 млн грн "подарунка матері" у прокурорки ОГП
Усі новини...
Крим
ВМС України уразили комунікаційний вузол чорноморського флоту РФ в окупованому Криму
Окупанти перекривали Кримський міст
Розвідники атакували два гелікоптери та судно росіян в окупованому Криму
Останні новини
03:27
У Тернопільському ТЦК відреагували на п'яне ДТП співробітника
02:44
Зеленський доручив Єрмаку та його заступникам готувати щорічне звернення до Ради
01:53
У небі Нью-Йорка пасажирський літак приблизився до борта з Трампом: це налякало авіадиспетчера
00:42
Відновлення живлення після атаки РФ на залізницю досі триває: рейси курсують із затримками
23:57
Король Чарльз на зустрічі з Трампом заявив про підтримку України
23:40
оновлено Російські війська атакували АЗС у Полтавському районі, 4 людини постраждали
23:27
В ОП поділились очікуваннями від 19-го пакета санкцій ЄС проти Росії
23:19
Після 15-річної паузи. Рецензія на київську виставу "Дім" Андрія Жолдака
23:10
Генштаб: Окупанти 43 рази намагалися просунутися на Покровському напрямку
22:45
Міжнародний реєстр збитків від війни з Росією запустив дві нові категорії заяв
Усі новини...
Реклама:
Реклама: