Американский телеканал показал карту Украины без Крыма

Мария Емец, Татьяна ОлейникВторник, 16 сентября 2025, 20:13
скриншот

В эфире американского телеканала CBS использовали карту Украины без оккупированного Крыма, хотя и с остальными оккупированными территориями юга и востока.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на „Суспільне"

Детали: Карта появилась в эфире программы The Late Show with Stephen Colbert – "Позднее шоу со Стивеном Кольбертом", известным американским ведущим, еще 9 сентября, но это не сразу получило огласку.

Стивен Кольберт в своем выступлении, посвященном 10-летию своей работы в проекте "Поздное шоу", вспоминал различные события, которые повлияли на жизнь американцев с 2015 года. Один из фрагментов программы он посвятил Украине, отметив героизм украинцев в борьбе с российской агрессией.

В то же время для иллюстрации использовали карту, где Крым не обозначен как территория Украины, хотя Донецкая и Луганская области изображены полностью в границах 1991 года.

Видео на Youtube за неделю собрало более 230 тысяч просмотров и примерно столько же комментариев. Отдельные авторы обратили внимание на проблемную карту с "российским" Крымом.

"Хотя Украина благодарна за поддержку и внимание, даже такие мелкие ошибки имеют значение. Россия систематически использует подобные "карты без Крыма" как элемент своей пропаганды", – отреагировали в соцсетях представители инициативы "UNITED24".

Напомним, в 2018 году за карту с "российским" Крымом пришлось извиняться британской The Times.

В 2021 году после обращений Украины компания Apple исправила карты в приложении Apple Music for Artists.

В 2023 году такую карту использовали в видеоролике правительства Венгрии.

