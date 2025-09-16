Усі розділи
Зеленський: РФ планує дві важкі наступальні кампанії, три попередні – провалились

Тетяна ОлійникВівторок, 16 вересня 2025, 23:47
Зеленський: РФ планує дві важкі наступальні кампанії, три попередні – провалились
Володимир Зеленський. Фото - ОП

Президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна зупинила три наступальні кампанії РФ, втім вона планує ще дві.

Джерело: інтерв’ю Зеленського SkyNews публікує YouTube-канал Офісу президента

Пряма мова: "Дійсно трішки змінюється настрій  в Європі, в США. В цілому я радий, дійсно радий,  що всі просування РФ, всі їхні наступальні місії, а їх було вже три, і попереду вони ще планують дві важкі наступальні кампанії. Три останні їх місії провалились. І, на мій погляд, це дуже важливий сигнал.

По перше: те, про що я говорив європейцям і в Білому домі, що росіянам не вдасться взяти наш Схід і що те, що вони вам розказують, що вони можуть окупувати місто Суми – все це є брехня і маніпуляції і ми все це зможемо довести. І так воно і сталося: три кампанії росіяни програли".

Деталі: Він додав, що у росіян є велика кількість жертв і велика кількість втраченої техніки і вони зараз дуже напружені.

В той же час українське військо, за словами Зеленського, потрібно підтримувати озброєнням та фінансовою підтримкою, яка йде на виробництво зброї і тоді Україна витримає ще дві наступальні кампанії РФ.

Зеленськийросійсько-українська війнабойові дії
