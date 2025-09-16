Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Зеленский: РФ планирует две тяжелые наступательные кампании, три предыдущие – провалились

Татьяна ОлейникВторник, 16 сентября 2025, 23:47
Зеленский: РФ планирует две тяжелые наступательные кампании, три предыдущие – провалились
Владимир Зеленский. Фото - ОП

Президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина остановила три наступательные кампании РФ, однако она планирует еще две.

Источник: интервью Зеленского SkyNews публикует YouTube-канал Офиса президента

Прямая речь: "Действительно немного меняется настроение в Европе, в США. В целом я рад, действительно рад, что все продвижения РФ, все их наступательные миссии, а их было уже три, и впереди они еще планируют две тяжелые наступательные кампании. Три последние их миссии провалились. И, на мой взгляд, это очень важный сигнал.

Реклама:

Во-первых: то, о чем я говорил европейцам и в Белом доме, что россиянам не удастся взять наш Восток и что то, что они вам рассказывают, что они могут оккупировать город Сумы – все это ложь и манипуляции, и мы все это сможем доказать. И так оно и произошло: три кампании россияне проиграли".

Детали: Он добавил, что у россиян большое количество жертв и большое количество потерянной техники, и они сейчас очень напряжены.

В то же время украинскую армию, по словам Зеленского, нужно поддерживать вооружением и финансовой поддержкой, которая идет на производство оружия, и тогда Украина выдержит еще две наступательные кампании РФ.

Зеленскийроссийско-украинская войнабоевые действия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
видеоЕсли Европа "сделает что-то" Китаю, то он заставит Россию прекратить войну – Трамп
Шмыгаль: Украина скоро увеличит запуск дронов-перехватчиков до 1000 в сутки
ЕС под давлением Трампа спешит отказаться от российского сжиженного газа – СМИ
фотоВ Латвии нашли обломок российского дрона
фотоЧиновника Минобороны задержали по подозрению в организации выезда военнообязанного за границу
Посольство Украины назвало неприемлемыми заявления польского экс-премьера о Зеленском
Все новости...
Судья, остановившая лицензию SkyUp, подала в отставку
Саммит Украина-ЕС призвал РФ признать свою ответственность за катастрофу MH17
Зеленский предполагает, что Польша не сможет спасти людей, если будет массированная атака со стороны РФ
Почти полторы сотни боев произошло на фронте с начала суток – Генштаб
Последние новости
04:51
Украину пригласили на переговоры по "стене дронов" в Европе для защиты от России
03:42
фотоКим Чен Ын посмотрел на испытания дронов в КНДР и приказал усилить их с помощью ИИ
03:22
Трамп: США помогут обеспечить мир после войны России в Украине
01:56
После атаки дронов в Киеве в нескольких районах упали обломки: повреждена троллейбусная сеть
01:25
В Киеве воздушная тревога: силы ПВО сбивают российские дроны
01:01
видеоЕсли Европа "сделает что-то" Китаю, то он заставит Россию прекратить войну – Трамп
00:26
Путин официально уволил Козака
23:54
Э-баллы теперь будут давать за операции на наземных роботах
23:50
теннисГде Свитолина – там история: статистические итоги знаковой победы сборной Украины
23:33
В Турции оштрафовали Netflix за "нарушение семейных ценностей"
Все новости...
Реклама:
Реклама: