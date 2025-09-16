Зеленский: РФ планирует две тяжелые наступательные кампании, три предыдущие – провалились

Президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина остановила три наступательные кампании РФ, однако она планирует еще две.

Источник: интервью Зеленского SkyNews публикует YouTube-канал Офиса президента

Прямая речь: "Действительно немного меняется настроение в Европе, в США. В целом я рад, действительно рад, что все продвижения РФ, все их наступательные миссии, а их было уже три, и впереди они еще планируют две тяжелые наступательные кампании. Три последние их миссии провалились. И, на мой взгляд, это очень важный сигнал.

Реклама:

Во-первых: то, о чем я говорил европейцам и в Белом доме, что россиянам не удастся взять наш Восток и что то, что они вам рассказывают, что они могут оккупировать город Сумы – все это ложь и манипуляции, и мы все это сможем доказать. И так оно и произошло: три кампании россияне проиграли".

Детали: Он добавил, что у россиян большое количество жертв и большое количество потерянной техники, и они сейчас очень напряжены.

В то же время украинскую армию, по словам Зеленского, нужно поддерживать вооружением и финансовой поддержкой, которая идет на производство оружия, и тогда Украина выдержит еще две наступательные кампании РФ.