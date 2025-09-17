Усі розділи
МАГАТЕ зафіксувало обстріли і "чорний дим" біля ЗАЕС

Ольга Глущенко Середа, 17 вересня 2025, 01:52
МАГАТЕ зафіксувало обстріли і чорний дим біля ЗАЕС
ЗАЕС, фото: Getty Images

У вівторок, 16 вересня, команда МАГАТЕ зафіксувала обстріли поблизу окупованої росіянами ЗАЕС і повідомила про чорний дим, що підіймався з трьох локацій поблизу.

Джерело: звіт МАГАТЕ

Деталі: За словами гендиректора МАГАТЕ Рафаеля Гроссі, "це останній інцидент, який свідчить про постійні ризики ядерної безпеки під час військового конфлікту".

У звіті агентства зазначається, що кілька артилерійських снарядів влучили по території за межами ЗАЕС, приблизно за 400 метрів від майданчика зберігання дизельного пального. Після розриву снарядів піднявся чорний дим у трьох місцях біля станції.

Спостережна місія чула періодичні вибухи впродовж майже двох годин із 13:26 за місцевим часом, зокрема три потужні – близько 14:30. Також були зафіксовані звуки стрілянини. Через небезпечну ситуацію спостерігачі не змогли оглянути місце падіння снарядів, але планують зробити це в середу вранці, якщо дозволить ситуація.

Пряма мова Гроссі: "Я неодноразово закликав до максимальної військової стриманості поблизу атомних електростанцій, і я роблю це знову сьогодні. Це має припинитися, поки не пізно".

Нагадаємо: Гроссі на засіданні Ради керуючих у Відні повідомив, що шість із семи ключових принципів ядерної безпеки порушені на Запорізькій атомній електростанції, залишається тільки одна працездатна лінія поза майданчиком, і це створює серйозні ризики для безпеки.

Раніше повідомлялося, що фахівців Міжнародного агентства з атомної енергії не пустили до новозбудованої дамби на каналі одного зі ставків-охолоджувачів Запорізької АЕС.

Міжнародне агентство з атомної енергії фіксує складнощі із забезпечення надійного постачання води для охолодження реакторів на окупованій Росією Запорізькій АЕС.

"Шість реакторів ЗАЕС перебувають у стані "холодної зупинки" з весни 2024 року, але все ще потребують охолоджувальної води для систем безпеки, активних зон реакторів та басейнів витримки відпрацьованого палива", – повідомляло МАГАТЕ.

10 серпня під час російської атаки по Запоріжжю пошкоджень зазнав Зовнішній кризовий центр Запорізької АЕС

У липні ворог вдарив по лінії електропередач, що з'єднує тимчасово окуповану ЗАЕС із об’єднаною енергосистемою України і спричинив на станції блекаут.

Згодом повідомлялося, що лінії електропередачі, які з'єднують Запорізьку АЕС з енергосистемою України, працюють стабільно, забезпечуючи надійне зовнішнє живлення станції для забезпечення радіаційної безпеки.

ЗАЕСМАГАТЕобстрілросійсько-українська війна
