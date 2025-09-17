МАГАТЭ зафиксировало обстрелы и "черный дым" возле ЗАЭС

Во вторник, 16 сентября, команда МАГАТЭ зафиксировала обстрелы вблизи оккупированной россиянами ЗАЭС и сообщила о черном дыме, поднимавшемся из трех локаций поблизости.

Источник: отчет МАГАТЭ

Детали: По словам гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси, "это последний инцидент, который свидетельствует о постоянных рисках ядерной безопасности во время военного конфликта".

В отчете агентства отмечается, что несколько артиллерийских снарядов попали по территории за пределами ЗАЭС, примерно в 400 метрах от площадки хранения дизельного топлива. После разрыва снарядов поднялся черный дым в трех местах возле станции.

Наблюдательная миссия слышала периодические взрывы в течение почти двух часов с 13:26 по местному времени, в частности три мощных – около 14:30. Также были зафиксированы звуки стрельбы. Из-за опасной ситуации наблюдатели не смогли осмотреть место падения снарядов, но планируют сделать это в среду утром, если позволит ситуация.

Прямая речь Гросси: "Я неоднократно призывал к максимальной военной сдержанности вблизи атомных электростанций, и я делаю это снова сегодня. Это должно прекратиться, пока не поздно".

Напомним: Гросси на заседании Совета управляющих в Вене сообщил, что шесть из семи ключевых принципов ядерной безопасности нарушены на Запорожской атомной электростанции, остается только одна работоспособная линия вне площадки, и это создает серьезные риски для безопасности.

Ранее сообщалось, что специалистов Международного агентства по атомной энергии не пустили к новой дамбе на канале одного из прудов-охладителей Запорожской АЭС.

Международное агентство по атомной энергии фиксирует сложности с обеспечением надежной поставки воды для охлаждения реакторов на оккупированной Россией Запорожской АЭС.

"Шесть реакторов ЗАЭС находятся в состоянии "холодной остановки" с весны 2024 года, но все еще нуждаются в охлаждающей воде для систем безопасности, активных зон реакторов и бассейнов выдержки отработанного топлива", - сообщало МАГАТЭ.

10 августа во время российской атаки по Запорожью повреждения получил Внешний кризисный центр Запорожской АЭС

В июле враг ударил по линии электропередач, соединяющей временно оккупированную ЗАЭС с объединенной энергосистемой Украины и вызвал на станции блэкаут.

Впоследствии сообщалось, что линии электропередачи, соединяющие Запорожскую АЭС с энергосистемой Украины, работают стабильно, обеспечивая надежное внешнее питание станции для обеспечения радиационной безопасности.