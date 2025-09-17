Росіяни атакували Черкащину дронами, є наслідки для критичної інфраструктури – ОВА

У ніч 17 вересня росіяни вдарили по критичній інфраструктурі Черкаської області.

Джерело: начальник Черкаської ОВА Ігор Табурець

Пряма мова: "Цієї ночі ворог скерував на Черкащину ударні БпЛА.

Є наслідки для критичної інфраструктури".

Деталі: Через загрозу ворожих БпЛА повітряну тривогу на Черкащині оголосили за кілька хвилин після опівночі.

Деталей про влучання, місце прильоту, деталей і наявність потерпілих Табурець у повідомленні за 2:20 не описав.