Россияне атаковали Черкасщину дронами, есть последствия для критической инфраструктуры – ОВА

В ночь на 17 сентября россияне ударили по критической инфраструктуре Черкасской области.

Источник: начальник Черкасской ОВА Игорь Табурец

Прямая речь: "Этой ночью враг направил на Черкасщину ударные БпЛА.

Реклама:

Есть последствия для критической инфраструктуры".

Детали: Из-за угрозы враждебных БпЛА воздушную тревогу в Черкасской области объявили через несколько минут после полуночи.

Деталей о попадании, месте прилета, деталях и наличии пострадавших Табурец в сообщении за 2:20 не описал.