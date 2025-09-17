Россияне атаковали Черкасщину дронами, есть последствия для критической инфраструктуры – ОВА
Среда, 17 сентября 2025, 03:14
В ночь на 17 сентября россияне ударили по критической инфраструктуре Черкасской области.
Источник: начальник Черкасской ОВА Игорь Табурец
Прямая речь: "Этой ночью враг направил на Черкасщину ударные БпЛА.
Есть последствия для критической инфраструктуры".
Детали: Из-за угрозы враждебных БпЛА воздушную тревогу в Черкасской области объявили через несколько минут после полуночи.
Деталей о попадании, месте прилета, деталях и наличии пострадавших Табурец в сообщении за 2:20 не описал.