Армія РФ здійснила чергову "комплексну атаку на залізницю" – керівник УЗ

Голова правління АТ "Укрзалізниця" Олександр Перцовський повідомив про затримку потягів на Дніпровського напрямку через ворожу атаку та знеструмлення як її наслідок.

Джерело: Перцовський у Facebook, "Укрзалізниця"

Пряма мова Перцовського: "Чергова ніч – чергова комплексна атака на залізницю".

Деталі: Перцовський повідомив, що через знеструмлення будуть затримки потягів Дніпровського напрямку.

Зокрема:

86/72 Львів – Запоріжжя – Павлоград

85/71 Запоріжжя – Павлоград – Львів

75 Київ – Кривий Ріг

80 Львів – Дніпро.

Він додав, що до цього переліку можуть додатись й інші потяги.

Пряма мова Перцовського: "Резервні тепловози напоготові, локомотивні бригади виїжджають, допомагатимуть мінімізувати затримки".

Оновлено: Вранці УЗ повідомила, що частина рейсів прямують зміненими маршрутами, вже задіяні 20 резервних тепловозів.

Дослівно УЗ: "Низку поїздів наші диспетчери зупиняли на безпечній відстані від зони ураження".

Деталі: Також "Укрзалізниця" повідомила, що у приміському сполученні будуть затримки і тимчасові обмеження маршрутів, зранку будуть скасовані такі рейси:

№6501/6592 Знамʼянка — ім. Шевченка — Черкаси

№6503 Знамʼянка — Миронівка

№6331 Знамʼянка — Помічна

№6332 Колосівка — Знамʼянка скорочено до станції Кропивницький

№6036 Помічна — Знамʼянка скорочено маршрут до станції Сахарна.

Нагадаємо: Перцовський заявив, що Росія своїми масованими атаками залізничної інфраструктури намагається зруйнувати ключові вузлові станції "Укрзалізниці".