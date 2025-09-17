Армія РФ здійснила чергову "комплексну атаку на залізницю" – керівник УЗ
Голова правління АТ "Укрзалізниця" Олександр Перцовський повідомив про затримку потягів на Дніпровського напрямку через ворожу атаку та знеструмлення як її наслідок.
Джерело: Перцовський у Facebook, "Укрзалізниця"
Пряма мова Перцовського: "Чергова ніч – чергова комплексна атака на залізницю".
Деталі: Перцовський повідомив, що через знеструмлення будуть затримки потягів Дніпровського напрямку.
Зокрема:
- 86/72 Львів – Запоріжжя – Павлоград
- 85/71 Запоріжжя – Павлоград – Львів
- 75 Київ – Кривий Ріг
- 80 Львів – Дніпро.
Він додав, що до цього переліку можуть додатись й інші потяги.
Пряма мова Перцовського: "Резервні тепловози напоготові, локомотивні бригади виїжджають, допомагатимуть мінімізувати затримки".
Оновлено: Вранці УЗ повідомила, що частина рейсів прямують зміненими маршрутами, вже задіяні 20 резервних тепловозів.
Дослівно УЗ: "Низку поїздів наші диспетчери зупиняли на безпечній відстані від зони ураження".
Деталі: Також "Укрзалізниця" повідомила, що у приміському сполученні будуть затримки і тимчасові обмеження маршрутів, зранку будуть скасовані такі рейси:
- №6501/6592 Знамʼянка — ім. Шевченка — Черкаси
- №6503 Знамʼянка — Миронівка
- №6331 Знамʼянка — Помічна
- №6332 Колосівка — Знамʼянка скорочено до станції Кропивницький
- №6036 Помічна — Знамʼянка скорочено маршрут до станції Сахарна.
Нагадаємо: Перцовський заявив, що Росія своїми масованими атаками залізничної інфраструктури намагається зруйнувати ключові вузлові станції "Укрзалізниці".