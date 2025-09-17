Армия РФ совершила очередную "комплексную атаку на железную дорогу" – руководитель УЗ

Глава правления АО "Укрзализныця" Александр Перцовский сообщил о задержке поездов на Днепровском направлении из-за вражеской атаки и обесточивания как ее следствия.

Источник: Перцовский в Facebook, "Укрзализныця"

Прямая речь Перцовского: "Очередная ночь – очередная комплексная атака на железную дорогу".

Детали: Перцовский сообщил, что из-за обесточивания будут задержки поездов Днепровского направления.

В частности:

86/72 Львов – Запорожье – Павлоград

85/71 Запорожье – Павлоград – Львов

75 Киев – Кривой Рог

80 Львов – Днепр.

Он добавил, что к этому перечню могут добавиться и другие поезда.

Прямая речь Перцовского: "Резервные тепловозы наготове, локомотивные бригады выезжают, помогут минимизировать задержки".

Обновлено: Утром УЗ сообщила, что часть рейсов следуют измененными маршрутами, уже задействованы 20 резервных тепловозов.

Дословно УЗ: "Низку поездов наши диспетчеры останавливали на безопасном расстоянии от зоны поражения".

Детали: Также "Укрзализныця" сообщила, что в пригородном сообщении будут задержки и временные ограничения маршрутов, утром будут отменены следующие рейсы:

№6501/6592 Знаменка – им. Шевченко — Черкассы

№6503 Знаменка — Мироновка

№6331 Знаменка — Помошно

№6332 Колосовка — Знаменка сокращен до станции Кропивницкий

№6036 Помошная — Знаменка сокращен маршрут до станции Сахарна.

Напомним: Перцовский заявил, что Россия своими массированными атаками железнодорожной инфраструктуры пытается разрушить ключевые узловые станции "Укрзализныци".