Зеленський: Розраховуємо, що світ зробить висновки після вторгнення російських дронів у Польщу

У вечірньому зверненні 16 вересня президент України Володимир Зеленський заявив, що після того, як російські дрони порушили повітряний простір Польщі "світ зробить із цього висновки".

Джерело: звернення Зеленського

Пряма мова Зеленського: "Щодня триває російський терор, і щодня росіяни відкидають можливості закінчити війну – припинити вогонь і реально говорити про мир.

Ми в Україні сприйняли позитивно всі пропозиції Сполучених Штатів Америки та президента Трампа щодо припинення всіх цих ударів та вбивств".

Деталі: Зеленський зазначив, що Україна ініціювали різні формати, щоб закінчити війну.

Пряма мова Зеленського: "Саме Путін зацікавлений у вбивствах. Щодня ця війна залишається тільки його війною – війною тільки Росії. І ми розраховуємо, що світ зробить із цього висновки. Особливо після вторгнення дронів у Польщу, країну, яка є надзвичайно важливою для безпеки всієї Європи".

"І важливо, щоб і в Європі дійсно відчули, що, коли йдеться про Росію, йдеться не про того чи іншого її сусіда – йдеться про всіх. Інакше Росія зробить висновки й тільки розширить війну, причому не обов’язково проти саме України".

Що передувало: Минулого тижня польський повітряний простір порушили майже два десятки російських безпілотників, що залетіли з України та Білорусі.

Зеленський припустив, що Польща не зможе врятувати людей, якщо в них буде масована повітряна атака.