Зеленский: Рассчитываем, что мир сделает выводы после вторжения российских дронов в Польшу

В вечернем обращении 16 сентября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что после того, как российские дроны нарушили воздушное пространство Польши "мир сделает из этого выводы".

Источник: обращение Зеленского

Прямая речь Зеленского: "Каждый день продолжается российский террор, и ежедневно россияне исключают возможность закончить войну - прекратить огонь и реально говорить о мире.

Реклама:

Мы в Украине восприняли положительно все предложения Соединенных Штатов Америки и президента Трампа по поводу прекращения всех этих ударов и убийств".

Детали: Зеленский отметил, что Украина инициировала различные форматы, чтобы закончить войну.

Прямая речь Зеленского: "Именно Путин заинтересован в убийствах. Каждый день эта война остается только его войной – войной только России. И мы рассчитываем, что мир сделает из этого выводы. Особенно после вторжения дронов в Польшу, страну, которая чрезвычайно важна для безопасности всей Европы".

РЕКЛАМА:

"И важно, чтобы и в Европе действительно почувствовали, что, когда речь идет о России, речь идет не о том или ином ее соседе – речь идет обо всех. Иначе Россия сделает выводы и только расширит войну, причем не обязательно против именно Украины".

Что предшествовало: На прошлой неделе польское воздушное пространство нарушили почти два десятка российских беспилотников, залетевших из Украины и Беларуси.

Зеленский предположил, что Польша не сможет спасти людей, если на них будет массированная воздушная атака.