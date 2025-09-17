Через атаку російських БпЛА на Харківщині поранені двоє людей, є руйнування і пошкодження
Середа, 17 вересня 2025, 05:44
У Харківській області у вівторок, 16 вересня, внаслідок російських ударів постраждали двоє чоловіків, також зруйнований будинок, є пошкодження.
Джерело: прокуратура Харківської області
Деталі: У відомстві зазначають, що за даними слідства, 16 вересня близько 10:00 російський FPV-дрон атакував Купʼянськ, внаслідок чого 63-річний чоловік зазнав вибухового поранення.
Орієнтовно об 11 годині внаслідок ворожої атаки на село Осиново Купʼянського району поранений 82-річний чоловік.
Також , додають у прокуратурі, FPV-дрони вдарили по Золочівській ОТГ Богодухівського району. У селі Леміщине зруйновано будинок, у селі Тимофіївка пошкоджені домоволодіння, господарські споруди, будівлю непрацюючої амбулаторії.