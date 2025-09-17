Из-за атаки российских БПЛА на Харьковщине ранены два человека, есть разрушение и повреждение
Среда, 17 сентября 2025, 05:44
В Харьковской области во вторник, 16 сентября, в результате российских ударов пострадали двое мужчин, также разрушенный дом, повреждения.
Источник: прокуратура Харьковской области
Детали: В ведомстве отмечают, что по данным следствия, 16 сентября около 10:00 российский FPV-дрон атаковал Купянск, в результате чего 63-летний мужчина получил взрывное ранение.
Ориентировочно в 11 часов в результате вражеской атаки на село Осиново Купянского района ранен 82-летний мужчина.
Также, добавляют в прокуратуре, FPV-дроны ударили по Золочевской ОТГ Богодуховского района. В селе Лемищино разрушен дом, в селе Тимофеевка повреждены домовладения, хозяйственные постройки, здание неработающей амбулатории.