Генштаб оновив дані про втрати ворога: ще мінус 1020 окупантів

За минулу добу Росія у війні проти України втратила ще 1020 військових і 5 танків.

Джерело: дані Генштабу ЗСУ

Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 17.09.25 орієнтовно склали:

