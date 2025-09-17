Генштаб оновив дані про втрати ворога: ще мінус 1020 окупантів
Середа, 17 вересня 2025, 06:46
За минулу добу Росія у війні проти України втратила ще 1020 військових і 5 танків.
Джерело: дані Генштабу ЗСУ
Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 17.09.25 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 1097450 (+1020) осіб
- танків – 11189 (+5) од.
- бойових броньованих машин – 23277 (+3) од.
- артилерійських систем – 32846 (+36) од.
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 60079 (+360) од.
- автомобільної техніки та автоцистерн – 61878 (+108) од.