Генштаб обновил данные о потерях врага: еще минус 1020 оккупантов

Ольга ГлущенкоСреда, 17 сентября 2025, 06:46
фото: 33 ОМБР

За прошедшие сутки Россия в войне против Украины потеряла еще 1020 военных и 5 танков.

Источник: данные Генштаба ВСУ

Детали: Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 17.09.25 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 1097450 (+1020) человек
  • танков – 11189 (+5) ед.
  • боевых бронированных машин – 23277 (+3) ед.
  • артиллерийских систем – 32846 (+36) ед.
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 60079 (+360) ед.
  • автомобильной техники и автоцистерн – 61878 (+108) ед.

