Генштаб обновил данные о потерях врага: еще минус 1020 оккупантов
Среда, 17 сентября 2025, 06:46
За прошедшие сутки Россия в войне против Украины потеряла еще 1020 военных и 5 танков.
Источник: данные Генштаба ВСУ
Детали: Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 17.09.25 ориентировочно составили:
- личного состава – около 1097450 (+1020) человек
- танков – 11189 (+5) ед.
- боевых бронированных машин – 23277 (+3) ед.
- артиллерийских систем – 32846 (+36) ед.
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 60079 (+360) ед.
- автомобильной техники и автоцистерн – 61878 (+108) ед.