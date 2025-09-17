Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

На Кіровоградщині та Полтавщині через російську атаку спалахнули пожежі: 45 населених пунтків без світла

Ірина БалачукСереда, 17 вересня 2025, 07:37
На Кіровоградщині та Полтавщині через російську атаку спалахнули пожежі: 45 населених пунтків без світла
Фото ДСНС

Пожежі спалахнули на території підприємства та на інфраструктурному об’єкті у Полтавській та Кіровоградській областях внаслідок російської атаки безпілотниками вночі 17 вересня. На Кіровоградщині 45 наседених пунктів залишились без елекропостачання.

Джерело: ДСНС, голова Кіровоградської ОВА Андрій Райкович та голова Полтавської ОВА Володимир Когут в Telegram

Дослівно ДСНС: "На Кіровоградщині рятувальники ліквідовують наслідки дронової атаки. Вночі 17 вересня росіяни завдали удару по об’єктах інфраструктури Кропивницького району. Внаслідок влучання БпЛА виникли пожежі на трьох локаціях". 

Реклама:
 
Фото ДСНС

Деталі: На місці події працюють понад 60 рятувальників та 14 одиниць техніки ДСНС. 

 
фото ДСНС

За словами голови Кіровоградської ОВА Андрія Райковича, наразі від електропостачання відключено обласний центр та 44 населених пункти на території Олександрівської СТГ.

"Зафіксовано також пошкодження кількох приватних домоволодінь в Олександрівці. Надзвичайники всю ніч гасили осередки пожеж. За інформацією Одеської філії АТ "Укрзалізниця", припинено рух залізничного транспорту по двох напрямках: Помічна – Кропивницький – Знам'янка – П'ятихатки та Фундукліївка – Знам’янка – П'ятихатки", – зазначив Райкович.

614РЕКЛАМА:

Голова Полтавської ОВА Володимир Когут повідомив, що загарбники вночі атакували і Полтавщину, в області працювала ППО.

"Унаслідок падіння уламків ворожого БпЛА виникла пожежа на відкритій території одного з підприємств у Полтавському районі. Пожежу оперативно ліквідовано підрозділами ДСНС", – повідомив очільник ОВА.

В обох областях минулося без постраждалих.

Полтавська областьКіровоградська областьбезпілотникипожежа
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
оновленоЗеленський запровадив санкції проти пропагандистів і тих, хто дестабілізує Молдову
На Кіровоградщині чоловік стріляв у поліцейських: двоє поранених
На фронті загинув колишній співробітник фонду "Повернись живим" Тарас Шпук
Зеленський зустрінеться з Трампом на Генасамблеї ООН
Зеленський анонсував створення штурмових військ
В аеропортах Європи збої через кібератаку
Усі новини...
Після розмови з Трампом фон дер Ляєн анонсувала 19-й пакет санкцій ЄС проти Росії
ДПСУ: Військові РФ залишають білоруські полігони після навчань "Запад-2025"
Окупанти просунулися в Куп’янську та на Запоріжжі – DeepState
В Одесі чоловік з ножем накинувся на військового ТЦК під час перевірки документів
Останні новини
21:39
Чим корисна кориця та скільки її можна їсти? Пояснює наука
21:20
Українська FRDM Group розробила наземного робота з ракетами та лазерним наведенням
21:03
Трамп пригрозив Венесуелі: Прийміть назад в’язнів або заплатите величезну ціну
20:51
Туреччина значно збільшила імпорт української кукурудзи
20:39
Єрмак поговорив із Рубіо про підготовку безпекових гарантій для України
20:29
"Warbirds of Ukraine" представила новий далекобійний дрон "Зозуля" з дальністю до 2100 км
20:12
Нові посли Німеччини, Норвегії та Чехії офіційно почали роботу в Україні
19:44
РФ атакувала Полтавщину: є влучання по цивільній інфраструктурі
19:36
оновленоЗеленський запровадив санкції проти пропагандистів і тих, хто дестабілізує Молдову
19:28
Румунські ультраправі перемогли б на виборах, якби вони проходили ближчим часом
Усі новини...
Реклама:
Реклама: