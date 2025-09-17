На Кіровоградщині та Полтавщині через російську атаку спалахнули пожежі: 45 населених пунтків без світла

Пожежі спалахнули на території підприємства та на інфраструктурному об’єкті у Полтавській та Кіровоградській областях внаслідок російської атаки безпілотниками вночі 17 вересня. На Кіровоградщині 45 наседених пунктів залишились без елекропостачання.

Джерело: ДСНС, голова Кіровоградської ОВА Андрій Райкович та голова Полтавської ОВА Володимир Когут в Telegram

Дослівно ДСНС: "На Кіровоградщині рятувальники ліквідовують наслідки дронової атаки. Вночі 17 вересня росіяни завдали удару по об’єктах інфраструктури Кропивницького району. Внаслідок влучання БпЛА виникли пожежі на трьох локаціях".

Реклама:

Фото ДСНС

Деталі: На місці події працюють понад 60 рятувальників та 14 одиниць техніки ДСНС.

фото ДСНС

За словами голови Кіровоградської ОВА Андрія Райковича, наразі від електропостачання відключено обласний центр та 44 населених пункти на території Олександрівської СТГ.

"Зафіксовано також пошкодження кількох приватних домоволодінь в Олександрівці. Надзвичайники всю ніч гасили осередки пожеж. За інформацією Одеської філії АТ "Укрзалізниця", припинено рух залізничного транспорту по двох напрямках: Помічна – Кропивницький – Знам'янка – П'ятихатки та Фундукліївка – Знам’янка – П'ятихатки", – зазначив Райкович.

614РЕКЛАМА:

Голова Полтавської ОВА Володимир Когут повідомив, що загарбники вночі атакували і Полтавщину, в області працювала ППО.

"Унаслідок падіння уламків ворожого БпЛА виникла пожежа на відкритій території одного з підприємств у Полтавському районі. Пожежу оперативно ліквідовано підрозділами ДСНС", – повідомив очільник ОВА.

В обох областях минулося без постраждалих.