В Кировоградской и Полтавской областях из-за российской атаки вспыхнули пожары: 45 населенных пунктов без света

Ирина БалачукСреда, 17 сентября 2025, 07:37
В Кировоградской и Полтавской областях из-за российской атаки вспыхнули пожары: 45 населенных пунктов без света
Фото ГСЧС

Пожары вспыхнули на территории предприятия и на инфраструктурном объекте в Полтавской и Кировоградской областях в результате российской атаки беспилотниками ночью 17 сентября. На Кировоградщине 45 населенных пунктов остались без электроснабжения.

Источник: ГСЧС, глава Кировоградской ОВА Андрей Райкович и глава Полтавской ОВА Владимир Когут в Telegram

Дословно ГСЧС: "В Кировоградской области спасатели ликвидируют последствия дроновой атаки. Ночью 17 сентября россияне нанесли удар по объектам инфраструктуры Кропивницкого района. В результате попадания БпЛА возникли пожары на трех локациях".

фото ГСЧС

Детали: На месте происшествия работают более 60 спасателей и 14 единиц техники ГСЧС.

 
фото ГСЧС

По словам главы Кировоградской ОВА Андрея Райковича, в настоящее время от электроснабжения отключены областной центр и 44 населенных пункта на территории Александровской ПТО.

"Зафиксировано также повреждение нескольких частных домовладений в Александровке. Чрезвычайники всю ночь тушили очаги пожаров. По информации Одесского филиала АО "Укрзализныця", прекращено движение железнодорожного транспорта по двум направлениям: Помична – Кропивницкий – Знаменка – Пятихатки и Фундуклеевка – Знаменка – Пятихатки", – отметил Райкович.

Глава Полтавской ОВА Владимир Когут сообщил, что захватчики ночью атаковали и Полтавскую область, в области работала ПВО.

"В результате падения обломков вражеского БпЛА возник пожар на открытой территории одного из предприятий в Полтавском районе. Пожар оперативно ликвидирован подразделениями ГСЧС", – сообщил глава ОВА.

В обеих областях обошлось без пострадавших.

Полтавская областьКировоградская областьбеспилотникипожар
