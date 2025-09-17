Усі розділи
На фронті 183 зіткнень з ворогом, з них 60 на Покровському напрямку – Генштаб

Анастасія ПроцСереда, 17 вересня 2025, 08:18
Ілюстрація: Генштаб

Минулої доби на фронті зафіксували 183 бойових зіткнень з ворогом, на Покровському напрямку захисники зупинили 60 атак з противником.

Джерело: Генштаб

Деталі: Загалом за вчора зафіксовано 183 бойових зіткнення.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках відбулося дев’ять  боєзіткнень. Ворог завдав 9 авіаційних ударів, скинув 18 керованих бомб, здійснив 188 обстрілів, зокрема чотири – із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку вчора відбулося п’ять боєзіткнень поблизу Вовчанська, Вовчанських Хуторів та Липців.

На Куп’янському напрямку минулої доби відбулося сім атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника в напрямку Куп’янська, Петропавлівки, Борівської Андріївки та Піщаного.

На Лиманському напрямку ворог атакував 14 разів. Намагався просунутися вперед у напрямку населених пунктів Шийківка, Шандриголове, Ставки та поблизу Колодязів, Новомихайлівки, Греківки, Середнього та Торського.

На Сіверському напрямку українські воїни минулої доби відбили 23 ворожих атаки. Підрозділи окупантів намагалися просунутися в районах Серебрянки, Григорівки, Федорівки та в бік населених пунктів Виїмка, Ямпіль, Дронівка.

На Краматорському напрямку зафіксовано п’ять боєзіткнень у районах Оріхово-Василівки, Часового Яру та Ступочок.

На Торецькому напрямку ворог здійснив 17 атак у районах Щербинівки, Катеринівки, Полтавки, Русиного Яру та в бік  Іванопілля, Плещіївки.

На Покровському напрямку українські захисники зупинили 60 штурмових і наступальних дій агресора у районах населених пунктів Володимирівка, Вільне, Золотий Колодязь, Никанорівка, Нове Шахове, Шахове, Миролюбівка, Родинське, Червоний Лиман, Новоекономічне, Промінь, Лисівка, Звірове, Котлине, Удачне, Молодецьке, Дачне, Новоукраїнка.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони відбили 25 атак противника поблизу населених пунктів Філія, Іванівка, Ольгівське,  Олександроград, Маліївка, Січневе,  Новоіванівка.

На Гуляйпільському напрямку Сили оборони успішно відбили дві ворожі атаки поблизу Полтавки.

На Оріхівському напрямку українські воїни відбивали одну атаку в районі Кам’янського.

На Придніпровському напрямку українські захисники відбили дві атаки окупантів.

Генштабросійсько-українська війна
Генштаб
