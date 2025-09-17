На фронте 183 столкновения с врагом, из них 60 на Покровском направлении – Генштаб

За прошедшие сутки на фронте зафиксировали 183 боевых столкновения с врагом, на Покровском направлении защитники остановили 60 атак противника.

Источник: Генштаб

Детали: Всего за вчера зафиксировано 183 боевых столкновения.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях произошло девять боевых столкновений. Враг нанес 9 авиационных ударов, сбросил 18 управляемых бомб, осуществил 188 обстрелов, в том числе четыре – из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении вчера произошло пять боевых столкновений вблизи Волчанска, Волчанских Хуторов и Липцев.

На Купянском направлении за прошедшие сутки произошло семь атак оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника в направлении Купянска, Петропавловки, Боровской Андреевки и Песчаного.

На Лиманском направлении враг атаковал 14 раз. Пытался продвинуться вперед в направлении населенных пунктов Шийковка, Шандриголове, Ставки и вблизи Колодезов, Новомихайловки, Грековки, Среднего и Торского.

На Северском направлении украинские воины за прошедшие сутки отбили 23 вражеские атаки. Подразделения оккупантов пытались продвинуться в районах Серебрянки, Григоровки, Федоровки и в сторону населенных пунктов Выемка, Ямполь, Дроновка.

На Краматорском направлении зафиксировано пять боестолкновений в районах Орехово-Василевки, Часового Яра и Ступочек.

На Торецком направлении враг совершил 17 атак в районах Щербиновки, Катериновки, Полтавки, Русиного Яра и в сторону Иванополья, Плещеевки.

На Покровском направлении украинские защитники остановили 60 штурмовых и наступательных действий агрессора в районах населенных пунктов Владимировка, Вольное, Золотой Колодец, Никаноровка, Новое Шахово, Шахово, Миролюбовка, Родинское, Красный Лиман, Новоэкономичное, Луч, Лысовка, Зверево, Котлино, Удачное, Молодецкое, Дачное, Новоукраинка.

На Новопавловском направлении Силы обороны отбили 25 атак противника вблизи населенных пунктов Филиал, Ивановка, Ольговское, Александроград, Малиевка, Январское, Новоивановка.

На Гуляйпольском направлении Силы обороны успешно отбили две вражеские атаки вблизи Полтавки.

На Ореховском направлении украинские воины отбивали одну атаку в районе Каменского.

На Приднепровском направлении украинские защитники отбили две атаки оккупантов.