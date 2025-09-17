Окупанти вдарили КАБом по Інгульцю: 4 поранених, серед них дитина

Троє дорослих та 3-річна дитина дістали поранення внаслідок російського удару керованою авіабомбою по селу Інгулець у Херсонській області вранці 17 вересня.

Джерело: голова ОВА Олександр Прокудін в Telegram

Пряма мова очільника області: "Сьогодні зранку російські окупанти атакували з авіації Інгулець Дарʼївської громади. Внаслідок "прильоту" керованої авіаційної бомби постраждали троє дорослих та дитина".

Реклама:

Деталі: Зазначається, що у момент ворожого удару люди перебували вдома.

У жінок 69, 35 та 64 років, а також у 3-річної дівчинки діагностували контузії, вибухові та закриті черепно-мозкові травми. Усіх їх госпіталізували у середньому стані тяжкості.