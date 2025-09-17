Все разделы
Оккупанты нанесли удар УАБом по Ингульцу: 4 раненых, среди них ребенок

Ирина БалачукСреда, 17 сентября 2025, 08:28
Оккупанты нанесли удар УАБом по Ингульцу: 4 раненых, среди них ребенок
Фото иллюстративное из Telegram Херсонской ОВА

Трое взрослых и 3-летний ребенок получили ранения в результате российского удара управляемой авиабомбой по селу Ингулец в Херсонской области утром 17 сентября.

Источник: глава ОВА Александр Прокудин в Telegram

Прямая речь главы области: "Сегодня утром российские оккупанты атаковали с авиации Ингулец Дарьевской общины. В результате "прилета" управляемой авиационной бомбы пострадали трое взрослых и ребенок".

Детали: Отмечается, что в момент вражеского удара люди находились дома.

У женщин 69, 35 и 64 лет, а также у 3-летней девочки диагностировали контузии, взрывные и закрытые черепно-мозговые травмы. Всех их госпитализировали в среднем состоянии тяжести. 

Херсонская областьобстрелдети
