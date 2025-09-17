Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Президентка Європарламенту прибула до Києва

Ірина Балачук, Уляна КричковськаСереда, 17 вересня 2025, 09:56
Президентка Європарламенту прибула до Києва
Президентка Європейського парламенту Роберта Мецола. Фото зі сторігки Мецоли у мережі Х

Президентка Європейського парламенту Роберта Мецола прибула до Києва вранці 17 вересня.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на пост політикині в соцмережі Х

Пряма мова Мецоли: "Наступна зупинка: Київ". 

Реклама:

Деталі: Вона також опублікувала фото на тлі потяга "Укрзалізниці".

Програма візиту наразі невідома, але нардеп Ярослав Железняк повідомив, що очікується виступ Мецоли у Верховній Раді.

Передісторія:

614РЕКЛАМА:

ЄвропарламентКиїв
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
У 2026 році вступників в Україні вистачило на половину місць у вишах
Марченко: Ми домовляємося, щоб міжнародні партнери фінансували зарплати військових
інфографікаПобільшало українців, які хочуть виборів до завершення війни – КМІС
Мінфін допускає ще одне коригування держбюджету-2025 через оборонні потреби
Уряд затвердив бюджет Пенсійного фонду-2025: видатки вперше перевищать трильйон
відеоРосіяни хочуть захопити Купʼянськ, накопичили сили поблизу, діють малими групами – ЗСУ  
Усі новини...
Європарламент
Європарламент екстрено обговорить вторгнення російських дронів у Польщу
Євродепутати закликали Брюссель повністю заморозити фінансування Угорщини
Європарламент на 3 роки продовжив "торговельний безвіз" для сталі та заліза з України
Останні новини
13:28
Морський експорт нафтопродуктів з Росії впав майже на 20% після ударів дронів по НПЗ
12:55
Греція відновила процедуру екстрадиції молдовського олігарха Плахотнюка
12:49
У 2026 році вступників в Україні вистачило на половину місць у вишах
12:48
Фаворит виборів у Чехії Бабіш виключає скасування заборони на російські медіа
12:47
На вихідних буде тепло і переважно без дощів
12:47
До $170 мільярдів: міністр фінансів попередньо оцінив фінансування нової програми з МВФ
12:47
баскетболУпали до п'ятого десятку: Україна втратила чотири позиції в оновленому рейтингу ФІБА
12:38
відеоБійці ГУР знищили російський тягач "Витязь" під час нічної висадки на Тендрівській косі
12:33
У Житомирі на пішохідному переході на смерть збили прокурора
12:19
Марченко: Ми домовляємося, щоб міжнародні партнери фінансували зарплати військових
Усі новини...
Реклама:
Реклама: