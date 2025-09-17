Президентка Європарламенту прибула до Києва
Середа, 17 вересня 2025, 09:56
Президентка Європейського парламенту Роберта Мецола прибула до Києва вранці 17 вересня.
Джерело: "Європейська правда" з посиланням на пост політикині в соцмережі Х
Пряма мова Мецоли: "Наступна зупинка: Київ".
Реклама:
Деталі: Вона також опублікувала фото на тлі потяга "Укрзалізниці".
Програма візиту наразі невідома, але нардеп Ярослав Железняк повідомив, що очікується виступ Мецоли у Верховній Раді.
Передісторія:
614РЕКЛАМА:
- Нещодавно Київ відвідувала нова міністерка закордонних справ Великої Британії Іветт Купер.
- Тоді президент Володимир Зеленський подякував за останній пакет британських санкцій проти Росії та виділення 142 млн фунтів стерлінгів для підготовки до зими.