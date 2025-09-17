Президентка Європарламенту прибула до Києва

Президентка Європейського парламенту Роберта Мецола. Фото зі сторігки Мецоли у мережі Х

Президентка Європейського парламенту Роберта Мецола прибула до Києва вранці 17 вересня.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на пост політикині в соцмережі Х

Пряма мова Мецоли: "Наступна зупинка: Київ".

Деталі: Вона також опублікувала фото на тлі потяга "Укрзалізниці".

Програма візиту наразі невідома, але нардеп Ярослав Железняк повідомив, що очікується виступ Мецоли у Верховній Раді.

Передісторія:

