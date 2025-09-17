Все разделы
Президент Европарламента прибыла в Киев

Ирина Балачук, Уляна КричковскаяСреда, 17 сентября 2025, 09:56
Президент Европарламента прибыла в Киев
Президент Европейского парламента Роберта Мецола. Фото со страницы Мецолы в сети Х

Президент Европейского парламента Роберта Мецола прибыла в Киев утром 17 сентября.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на пост политика в соцсети Х

Прямая речь Мецолы: "Следующая остановка: Киев".

Детали: Она также опубликовала фото на фоне поезда "Укрзализныци".

Программа визита пока неизвестна, но нардеп Ярослав Железняк сообщил, что ожидается выступление Мецолы в Верховной Раде.

Предыстория:

ЕвропарламентКиев
