Президент Европарламента прибыла в Киев

Президент Европейского парламента Роберта Мецола. Фото со страницы Мецолы в сети Х

Президент Европейского парламента Роберта Мецола прибыла в Киев утром 17 сентября.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на пост политика в соцсети Х

Прямая речь Мецолы: "Следующая остановка: Киев".

Детали: Она также опубликовала фото на фоне поезда "Укрзализныци".

Программа визита пока неизвестна, но нардеп Ярослав Железняк сообщил, что ожидается выступление Мецолы в Верховной Раде.

Предыстория:

