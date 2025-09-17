Президент Европарламента прибыла в Киев
Среда, 17 сентября 2025, 09:56
Президент Европейского парламента Роберта Мецола прибыла в Киев утром 17 сентября.
Источник: "Европейская правда" со ссылкой на пост политика в соцсети Х
Прямая речь Мецолы: "Следующая остановка: Киев".
Детали: Она также опубликовала фото на фоне поезда "Укрзализныци".
Программа визита пока неизвестна, но нардеп Ярослав Железняк сообщил, что ожидается выступление Мецолы в Верховной Раде.
Предыстория:
- Недавно Киев посетила новый министр иностранных дел Великобритании Иветт Купер.
- Тогда президент Владимир Зеленский поблагодарил за последний пакет британских санкций против России и выделение 142 млн фунтов стерлингов для подготовки к зиме.