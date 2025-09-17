Усі розділи
Росія атакувала Україну 2 ракетами та 172 БпЛА: є влучання на 13 локаціях

Ірина БалачукСереда, 17 вересня 2025, 10:18
Росія атакувала Україну 2 ракетами та 172 БпЛА: є влучання на 13 локаціях
Фото з Facebook Повітряного командування "Центр"

Від вечора 16 вересня російські окупанти атакували Україну балістичною ракетою Іскандер-М/KN-23, зенітною керованою ракетою С-300 та 172-ма ударними БпЛА типу Shahed, "Гербера" і безпілотниками інших типів; 136 дронів вдалося знешкодили, однак є і влучання.

Джерело: Повітряні сили ЗСУ в Telegram

Дослівно ПС: "Станом на 9:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 136 ворожих БпЛА типу Shahed, "Гербера" і дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни. Зафіксовано влучання ракет та 36 ударних БпЛА на 13 локаціях".

Деталі: Зазначається, що ракети загарбники випустили з Ростовської та Курської областей Росії, а дрони – з напрямків російських міст Курськ, Брянськ, Орел, Міллєрово та Приморсько-Ахтарськ, а також з мису Чауда, що в окупованому Криму. Понад 100 з 172 БпЛа були саме ударні дрони типу "Шахед".

"Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України", – підсумували у Повітряних силах.  

Повітряні сили ЗСУбезпілотникиракетний удар
