Россия атаковала Украину 2 ракетами и 172 БпЛА: есть попадания в 13 локациях

Ирина БалачукСреда, 17 сентября 2025, 10:18
Фото из Facebook Воздушного командования "Центр"

С вечера 16 сентября российские оккупанты атаковали Украину баллистической ракетой Искандер-М/KN-23, зенитной управляемой ракетой С-300 и 172 ударными БПЛА типа Shahed, "Гербера" и беспилотниками других типов; 136 дронов удалось обезвредить, однако есть и попадания.

Источник: Воздушные силы ВСУ в Telegram

Дословно ВС: "По состоянию на 9:30, противовоздушной обороной сбито/подавлено 136 вражеских БпЛА типа Shahed, "Гербера" и дронов других типов на севере, юге и востоке страны. Зафиксировано попадание ракет и 36 ударных БпЛА на 13 локациях".

Детали: Отмечается, что ракеты захватчики выпустили из Ростовской и Курской областей России, а дроны – из направлений российских городов Курск, Брянск, Орел, Миллерово и Приморско-Ахтарск, а также с мыса Чауда, что в оккупированном Крыму. Более 100 из 172 БпЛА были именно ударные дроны типа "Шахед".

"Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины", – подытожили в Воздушных силах. 

