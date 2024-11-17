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У Берліні стартував марш, організований Навальною і Кара-Мурзою

Роман ПетренкоНеділя, 17 листопада 2024, 15:50
У Берліні стартував марш, організований Навальною і Кара-Мурзою
фото: bild

У Берліні біля Потсдамської площі розпочався мітинг-марш, на якому присутні, зокрема, організатори - Юлія Навальна, Володимир Кара-Мурза та Ілля Яшин.

Джерело: DW, "Новая газета Европа"

Деталі: До початку акції поліція оцінила кількість учасників у 1800 осіб.

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На місці присутні українці, які закликають прибрати "фашистську ганчірку". У відповідь їм росіяни кричать, чому ті "не на фронті".

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Серед вимог учасників - виведення російських військ з України, звільнення політв'язнів і суд над Путіним як військовим злочинцем.

Також акцію "російської опозиції" організовано в Празі - її поєднано з мітингом за чеську демократію. На площі зібралося близько тисячі осіб.

ЗМІ пишуть також про мітинг у Варшаві, де зібралися близько ста осіб.

Юлія НавальнаРосіяНімеччинамітинги
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