Навальная заявила, что ее мужа отравили в колонии: есть подтверждение лабораторий

Станислав ПогориловСреда, 17 сентября 2025, 12:19
Навальная заявила, что ее мужа отравили в колонии: есть подтверждение лабораторий
фото: getty images

Вдова российского оппозиционного политика Алексея Навального, который умер в заключении, Юлия заявила, что две лаборатории из разных стран подтвердили, что ее мужа во второй раз отравили в колонии.

Источник: Навальная в соцсети Х, видео DW

Прямая речь Навальной: "Нам удалось переправить за границу биологические материалы Алексея. Лаборатории двух разных стран провели исследования. Эти лаборатории независимо друг от друга пришли к выводу, что Алексей был отравлен".

Детали: По ее словам, биоматериалы были получены еще в феврале 2024 года и надежным способом переправлены за границу.

Навальная отметила, что эти результаты имеют общественную ценность и должны быть опубликованы. "Мы все заслуживаем знать правду", - отметила она.

Также она призвала опубликовать результаты исследований. Навальная отметила, что не будет прислушиваться к политическим соображениям в данном вопросе.

"Я утверждаю, что Владимир Путин виновен в убийстве моего мужа, Алексея Навального. Я обвиняю российские спецслужбы в разработке запрещенного химического и биологического оружия. Я требую от лабораторий, которые проводили исследования, опубликовать результаты. Перестаньте заигрывать с Путиным из-за каких-то высших соображений. Вы не сможете его задобрить. Пока вы молчите, он не останавливается", - отметила Навальная.

Что предшествовало:

  • Навальный был отравлен веществом нервно-паралитического действия "Новичок" в августе 2020 года. Он потерял сознание на борту рейса Томск-Москва, который после этого экстренно посадили в Омске, где политику оказали первую помощь. Через несколько дней Навального, не приходящего в сознание, переправили в Берлин, где продолжилось лечение и реабилитация. После отравления США, ЕС и Великобритания ввели санкции против 33-го ЦНИИИ Минобороны и ГосНИИОХТ за участие в программе разработки химического оружия.
  • Навальный в январе 2021 года вернулся в Россию, где был арестован и приговорен к длительному заключению. Политик при невыясненных обстоятельствах умер в исправительной колонии особого режима "Полярный волк" в поселке Харп Ямало-Ненецкого автономного округа 16 февраля 2024 года.

Юлия НавальнаяНавальныйПутин
