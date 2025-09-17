Навальная заявила, что ее мужа отравили в колонии: есть подтверждение лабораторий

Вдова российского оппозиционного политика Алексея Навального, который умер в заключении, Юлия заявила, что две лаборатории из разных стран подтвердили, что ее мужа во второй раз отравили в колонии.

Источник: Навальная в соцсети Х, видео DW

Прямая речь Навальной: "Нам удалось переправить за границу биологические материалы Алексея. Лаборатории двух разных стран провели исследования. Эти лаборатории независимо друг от друга пришли к выводу, что Алексей был отравлен".

Детали: По ее словам, биоматериалы были получены еще в феврале 2024 года и надежным способом переправлены за границу.

Навальная отметила, что эти результаты имеют общественную ценность и должны быть опубликованы. "Мы все заслуживаем знать правду", - отметила она.

Также она призвала опубликовать результаты исследований. Навальная отметила, что не будет прислушиваться к политическим соображениям в данном вопросе.

"Я утверждаю, что Владимир Путин виновен в убийстве моего мужа, Алексея Навального. Я обвиняю российские спецслужбы в разработке запрещенного химического и биологического оружия. Я требую от лабораторий, которые проводили исследования, опубликовать результаты. Перестаньте заигрывать с Путиным из-за каких-то высших соображений. Вы не сможете его задобрить. Пока вы молчите, он не останавливается", - отметила Навальная.

Что предшествовало: