Справа про овочерізки для укриттів: обвинувачена виїхала в Туреччину, прокуратура просить про розшук

Столична прокуратура клопотатиме про розшук та затримання начальниці відділу Управління освіти Дніпровської РДА Ольги Дроздової, обвинуваченої у справі про закупівлю овочерізок, стільців для укриттів.

Джерело: пресслужба Київської міської прокуратури у коментарі "Українській правді"

Деталі: Дроздова має статус обвинуваченої у справі про закупівлю коштовних овочерізок для укриттів і є підозрюваною у справі про заволодіння бюджетними коштами під час закупівлі генераторів для укриттів у навчальних закладах.

Водночас на останньому судовому засіданні у справі про овочерізки з’ясувалося, що Дроздова, яка до того неодноразово не з’являлася на судові засідання, виїхала до Туреччини (як вона стверджує – на лікування).

Зокрема 16 вересня у Дніпровському районному суді м. Києва мало відбутися чергове судове засідання. Обвинувачена подала клопотання, в якому повідомила, що виїхала до Туреччини на лікування та у зв’язку з "побоюванням за власне життя через воєнний стан". Дроздова заявила, що хоче брати участь у судових засіданнях по відеозв’язку. Жінка надала договір оренди житла в Анталії на рік.

Під час останнього судового засідання прокурор просив застосувати до неї примусовий привід, однак суд відмовив. Відтак у наступному судовому засіданні прокурор у суді знову заявить клопотання про оголошення підсудної у розшук та її арешт, наголосили в прокуратурі.

Водночас, як відомо, ця ж начальниця відділу Управління освіти Дніпровської РДА у серпні 2025 року отримала підозру в іншому кримінальному проваджені – за фактом пособництва у заволодінні бюджетними грошима організованою групою осіб під час закупівлі генераторів для укриттів у навчальних закладах.

У цій справі Дроздова на виклики слідчих та прокурорів, а також на засідання, де їй мали обирати запобіжний захід, не прийшла. 17 серпня, напередодні судового засідання, вона виїхала з України.

Тож 26 серпня 2025 року у кримінальному провадженні щодо закупівлі генераторів її було оголошено в розшук для затримання з метою примусового приводу до суду для обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Голосіївський районний суд Києва дав дозвіл на затримання підозрюваної та її приводу в суд.

Передісторія: