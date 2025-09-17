Все разделы
Дело об овощерезках для укрытий: обвиняемая уехала в Турцию, прокуратура просит о розыске

Валентина РоманенкоСреда, 17 сентября 2025, 12:35
Дело об овощерезках для укрытий: обвиняемая уехала в Турцию, прокуратура просит о розыске
Ольга Дроздова. фото из ее Instagram

Столичная прокуратура будет ходатайствовать о розыске и задержании начальницы отдела Управления образования Днепровской РГА Ольги Дроздовой, обвиняемой по делу о закупке овощерезок, стульев для укрытий.

Источник: пресс-служба Киевской городской прокуратуры в комментарии "Украинской правде"

Детали: Дроздова имеет статус обвиняемой по делу о закупке дорогостоящих овощерезок для укрытий и является подозреваемой по делу о завладении бюджетными средствами при закупке генераторов для укрытий в учебных заведениях.

В то же время на последнем судебном заседании по делу об овощерезках выяснилось, что Дроздова, которая до этого неоднократно не являлась на судебные заседания, уехала в Турцию (как она утверждает – на лечение).

В частности, 16 сентября в Днепровском районном суде г. Киева должно было состояться очередное судебное заседание. Обвиняемая подала ходатайство, в котором сообщила, что уехала в Турцию на лечение и в связи с "опасением за свою жизнь из-за военного положения". Дроздова заявила, что хочет участвовать в судебных заседаниях по видеосвязи. Женщина предоставила договор аренды жилья в Анталии на год.

Во время последнего судебного заседания прокурор просил применить к ней принудительный привод, однако суд отказал. Поэтому в следующем судебном заседании прокурор в суде снова заявит ходатайство об объявлении подсудимой в розыск и ее аресте, подчеркнули в прокуратуре.

В то же время, как известно, эта же начальница отдела Управления образования Днепровской РГА в августе 2025 года получила подозрение в другом уголовном производстве – по факту пособничества в завладении бюджетными деньгами организованной группой лиц при закупке генераторов для укрытий в учебных заведениях.

По этому делу Дроздова на вызовы следователей и прокуроров, а также на заседание, где ей должны были избрать меру пресечения, не явилась. 17 августа, накануне судебного заседания, она выехала из Украины.

Поэтому 26 августа 2025 года в уголовном производстве по закупке генераторов она была объявлена в розыск для задержания с целью принудительного привода в суд для избрания меры пресечения в виде содержания под стражей.

Голосеевский районный суд Киева дал разрешение на задержание подозреваемой и ее привод в суд.

Предыстория:

  • В 2023 году должностному лицу Днепровской райгосадминистрации Киева Ольге Дроздовой сообщили о подозрении в растрате 300 тысяч госсредств на обустройстве укрытия. Позже Дроздовой обновили подозрение: сумма нанесенного ущерба выросла почти до 460 тыс. грн.

