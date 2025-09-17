Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Метсола: Європарламент відкриє своє представництво у Києві

Христина Бондарєва, Анастасія ПроцСереда, 17 вересня 2025, 12:40
Метсола: Європарламент відкриє своє представництво у Києві
Ілюстративне фото: Getty Images

Під час промови у Верховній Раді президентка Європарламенту Роберта Метсола заявила, що ЄП відкриє постійне представництво в Києві для щоденної співпраці з Україною.

Джерело: кореспондентка "Європейської правди"

Деталі: Звертаючись до українських нардепів, Метсола сказала, що прибула до Києва, аби "ще більше посилити нашу співпрацю". 

Реклама:

"Ми відкриваємо постійне представництво Європейського парламенту тут, у Києві, для того, щоби ми були присутні в Україні і працювали тут, поруч з вами, кожного дня", – заявила президентка ЄП.

Вона додала, що "це було наше зобов’язання перед вами і ми його виконуємо".

"Ми тут, з вами, і ми тут для того, щоб залишитися. І ми також кажемо: ви ніколи не будете йти наодинці. Коли настане мир… ми будемо продовжувати стояти з вами, коли ви будете відновлюватись та відбудовуватись", – пообіцяла президентка Європарламенту.

614РЕКЛАМА:

Нагадаємо:

ЄвропарламентКиїв
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
оновленоЗеленський запровадив санкції проти пропагандистів і тих, хто дестабілізує Молдову
На Кіровоградщині чоловік стріляв у поліцейських: двоє поранених
На фронті загинув колишній співробітник фонду "Повернись живим" Тарас Шпук
Зеленський зустрінеться з Трампом на Генасамблеї ООН
Зеленський анонсував створення штурмових військ
В аеропортах Європи збої через кібератаку
Усі новини...
Європарламент
Президентка Європарламенту прибула до Києва
Європарламент екстрено обговорить вторгнення російських дронів у Польщу
Євродепутати закликали Брюссель повністю заморозити фінансування Угорщини
Останні новини
22:01
Bloomberg: Путін після зустрічі з Трампом вирішив сильніше бити по Україні
21:39
Чим корисна кориця та скільки її можна їсти? Пояснює наука
21:20
Українська FRDM Group розробила наземного робота з ракетами та лазерним наведенням
21:03
Трамп пригрозив Венесуелі: Прийміть назад в’язнів або заплатите величезну ціну
20:51
Туреччина значно збільшила імпорт української кукурудзи
20:39
Єрмак поговорив із Рубіо про підготовку безпекових гарантій для України
20:29
"Warbirds of Ukraine" представила новий далекобійний дрон "Зозуля" з дальністю до 2100 км
20:12
Нові посли Німеччини, Норвегії та Чехії офіційно почали роботу в Україні
19:44
РФ атакувала Полтавщину: є влучання по цивільній інфраструктурі
19:36
оновленоЗеленський запровадив санкції проти пропагандистів і тих, хто дестабілізує Молдову
Усі новини...
Реклама:
Реклама: