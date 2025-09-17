Метсола: Європарламент відкриє своє представництво у Києві

Під час промови у Верховній Раді президентка Європарламенту Роберта Метсола заявила, що ЄП відкриє постійне представництво в Києві для щоденної співпраці з Україною.

Джерело: кореспондентка "Європейської правди"

Деталі: Звертаючись до українських нардепів, Метсола сказала, що прибула до Києва, аби "ще більше посилити нашу співпрацю".

"Ми відкриваємо постійне представництво Європейського парламенту тут, у Києві, для того, щоби ми були присутні в Україні і працювали тут, поруч з вами, кожного дня", – заявила президентка ЄП.

Вона додала, що "це було наше зобов’язання перед вами і ми його виконуємо".

"Ми тут, з вами, і ми тут для того, щоб залишитися. І ми також кажемо: ви ніколи не будете йти наодинці. Коли настане мир… ми будемо продовжувати стояти з вами, коли ви будете відновлюватись та відбудовуватись", – пообіцяла президентка Європарламенту.

