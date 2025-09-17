Метсола: Европарламент откроет свое представительство в Киеве

Во время речи в Верховной Раде президент Европарламента Роберта Метсола заявила, что ЕП откроет постоянное представительство в Киеве для ежедневного сотрудничества с Украиной.

Источник: корреспондентка "Европейской правды"

Детали: Обращаясь к украинским нардепам, Метсола сказала, что прибыла в Киев, чтобы "еще больше усилить наше сотрудничество".

"Мы открываем постоянное представительство Европейского парламента здесь, в Киеве, для того, чтобы мы были присутствовали в Украине и работали здесь, рядом с вами, каждый день", – заявила президент ЕП.

Она добавила, что "это было наше обязательство перед вами и мы его выполняем".

"Мы здесь, с вами, и мы здесь для того, чтобы остаться. И мы также говорим: вы никогда не будете идти в одиночку. Когда наступит мир... мы будем продолжать стоять с вами, когда вы будете восстанавливаться и отстраиваться", – пообещала президент Европарламента.

