"Приїхав в Росію як турист": на Вовчанському напрямку бійці взяли в полон кенійця

Альона Мазуренко Середа, 17 вересня 2025, 13:30
Приїхав в Росію як турист: на Вовчанському напрямку бійці взяли в полон кенійця
скриншот

Бійці 57 ОМПБр взяли у полон на Вовчанському напрямку кенійця, який воював на боці РФ. Полонений запевняє, що прибув в Росію як турист.

Джерело: відео 57 окремої мотопіхотної бригади ім. Костя Гордієнка

Дослівно: "Поїхав "‎на болота"‎ як турист, а опинився в українському полоні як російський окупант.

Схоже на трейлер комедійного фільму, проте це історія, яку розповів кенієць Еванс військовослужбовцям 57 окремої мотопіхотної бригади ім. Костя Гордієнка, коли здався в полон на Вовчанському напрямку".

Деталі: Полонений розповів, що приїхав в Росію нібито як турист і після 2 тижнів "подорожі" хлопець, який приймав його в РФ, запитав чи сподобалась йому Росія і чи хотів би він залишитися. 

За словами кенійця, росіянин приніс йому якісь документи російською мовою, які той підписав, а після того забрав його паспорт. Тоді чоловіка забрав приватний автомобіль і він опинився у російському віськовому таборі. 

Він також заявив, що росіяни його навчали один тиждень і дали лише автомат. 

Кенієць додав, що його здебільшого оточували росіяни, але також були громадяни інших держав "такі як він". 

За його словами, він вирішив тікати з російської армії і два дні переховувався в лісі, а потім натрапив на українців. 

При цьому він заявив, що не повернувся до росіян, бо його б вбили, тому здався українцям.

Чоловік назвався атлетом з Кенії, спортсменом, який любить біг. Він попросив не повертати його в Росію, тому що боїться розправи і заявив, що у нього є 16-річна дочка. 

У бригаді наголосили, що інтерв’ю було записане зі згоди полоненого.

