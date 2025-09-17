Все разделы
"Приехал в Россию как турист": на Волчанском направлении бойцы взяли в плен кенийца

Алена МазуренкоСреда, 17 сентября 2025, 13:30
Приехал в Россию как турист: на Волчанском направлении бойцы взяли в плен кенийца
скриншот

Бойцы 57 ОМПБр взяли в плен на Волчанском направлении кенийца, воевавшего на стороне РФ. Пленник уверяет, что прибыл в Россию как турист.

Источник: видео 57 отдельной мотопехотной бригады им. Костя Гордиенко

Дословно: "Поехал "на болота" как турист, а оказался в украинском плену как российский оккупант".

Похоже на трейлер комедийного фильма, однако это история, которую рассказал кениец Эванс военнослужащим 57-й отдельной мотопехотной бригады им. Костя Гордиенко, когда сдался в плен на Волчанском направлении".

Детали: Пленный рассказал, что приехал в Россию якобы как турист и после 2 недель "путешествия" парень, принимавший его в РФ, спросил понравилась ли ему Россия и хотел бы он остаться.

По словам кенийца, россиянин принес ему какие-то документы на русском языке, которые тот подписал, а затем забрал его паспорт. Тогда мужчину забрал частный автомобиль и оказался в русском военном лагере.

Он также заявил, что россияне его обучали одну неделю и дали только автомат. Кениец добавил, что его в большинстве своем окружали россияне, но также были граждане других государств "такие как он".

По его словам, он решил бежать из российской армии и два дня скрывался в лесу, а затем наткнулся на украинцев.

При этом он заявил, что не вернулся к россиянам, потому что его убили бы, поэтому сдался украинцам.

Мужчина представился атлетом из Кении, спортсменом, любящим бег. Он попросил не возвращать его в Россию, потому что боится расправы и заявил, что у него есть 16-летняя дочь.

В бригаде отметили, что интервью было записано с согласия пленника.

