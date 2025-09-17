Латвія передала ЗСУ нові бронетранспортери Patria

Латвійська влада повідомила про передачу Україні чергової партії бронетранспортерів Patria 6x6 та іншого обладнання для підтримки України в боротьбі проти російської агресії.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на заяву Міністерства оборони Латвії

Деталі: Міністр оборони Андріс Спрудс зазначив, що Латвія продовжує і буде продовжувати підтримувати Україну та її зусилля з захисту своєї країни стільки, скільки буде потрібно.

"Я переконаний, що наші бронетранспортери Patria допоможуть Збройним силам України у боротьбі проти агресора. Крім того, це можливість розвинути оборонну промисловість Латвії, перевіривши на міцність і боєздатність бронетранспортери, вироблені в Латвії, в реальних бойових умовах", – сказав він.

Загалом Латвія поставить Україні 42 бронетранспортери Patria 6x6 та інше військове обладнання.

Міністерство оборони підкреслює, що поставка цих бронетранспортерів до України не вплине на потреби та оперативні можливості Національних збройних сил.

