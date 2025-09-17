Все разделы
Латвия передала ВСУ новые бронетранспортеры Patria

Ирина Кутелева, Анастасия ПроцСреда, 17 сентября 2025, 14:22
Латвия передала ВСУ новые бронетранспортеры Patria
Иллюстративное фото: Getty Images

Латвийские власти сообщили о передаче Украине очередной партии бронетранспортеров Patria 6x6 и другого оборудования для поддержки Украины в борьбе против российской агрессии.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на заявление Министерства обороны Латвии

Детали: Министр обороны Андрис Спрудс отметил, что Латвия продолжает и будет продолжать поддерживать Украину и ее усилия по защите своей страны столько, сколько потребуется.

"Я убежден, что наши бронетранспортеры Patria помогут Вооруженным силам Украины в борьбе против агрессора. Кроме того, это возможность развить оборонную промышленность Латвии, проверив на прочность и боеспособность бронетранспортеры, произведенные в Латвии, в реальных боевых условиях", – сказал он.

В целом Латвия поставит Украине 42 бронетранспортера Patria 6x6 и другое военное оборудование.

Министерство обороны подчеркивает, что поставка этих бронетранспортеров в Украину не повлияет на потребности и оперативные возможности Национальных вооруженных сил.

Напомним:

  • В июле премьер-министр Латвии Эвика Силиня в рамках визита в Киев передала Украине первую партию из 15 бронетранспортеров Patria.
  • В апреле Латвия, которая является сопредседателем так называемой "коалиции дронов" в рамках Контактной группы по обороне Украины вместе с Британией, сообщила об отправке Украине 1500 беспилотников.

ЛатвияВооруженные силыпомощь Украине
