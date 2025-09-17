Усі розділи
Мер Львова Садовий заявив, що знайшов у своєму кабінеті "прослушку"

Станіслав ПогоріловСереда, 17 вересня 2025, 16:50
Мер Львова Садовий заявив, що знайшов у своєму кабінеті прослушку
Андрій Садовий, фото: ельдар сарахман, УП

Міський голова Львова Андрій Садовий заявив, що в одному з робочих телефонів у його кабінеті фахівці виявили "підслуховуючий пристрій".

Джерело: Садовий у соцмережі Х

Пряма мова Садового: "Оце є мій робочий стіл тут стоїть, багато телефонів, у тому числі і спеціальних. І дуже часто я тут спілкуюсь з різними поважними людьми. Яке було моє здивування, щось телефон почав глючити. Це є телефон, зарядний блок до нього. І здали на ремонт нашим фахівцям. Вони це розкрили, і виявили тут і підслуховуючий пристрій, вмонтований сюди, карту пам′яті, Sim-карту. І виникає питання: а хто це зробив?"

Деталі: За його словами, якщо "прослушку" встановили іноземні спецслужби, над цим мають працювати СБУ та інші відповідні органи. Але якщо це зробили українці, він хотів би мати відповідь, для чого було встановлено прослуховуючий пристрій.

"Я би хотів, щоб було розслідування, щоби керівництво СБУ та всі, хто тим займається, дали мені відповідь: що це таке?", - заначив Садовий.

Що було раніше: Перед цим Служба безпеки України повідомила про контррозвідувальні (безпекові) заходи на території Львова, які триватимуть з 16 до 18 вересня цього року.

Садовий: Забудовники намагаються знищити архітектурну спадщину Львова
Фаріон померла у лікарні після замаху
У Львові є влучання в об’єкт інфраструктури, 3 постраждалих
