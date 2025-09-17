Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Мэр Львова Садовый заявил, что нашел в своем кабинете "прослушку"

Станислав ПогориловСреда, 17 сентября 2025, 16:50
Мэр Львова Садовый заявил, что нашел в своем кабинете прослушку
андрей садовый, фото: Эльдар Сарахман, УП

Городской голова Львова Андрей Садовый заявил, что в одном из рабочих телефонов в его кабинете специалисты обнаружили "подслушивающее устройство".

Источник: Садовый в соцсети Х

Прямая речь Садового: "Вот мой рабочий стол здесь стоит, много телефонов, в том числе и специальных. И очень часто я здесь общаюсь с разными важными людьми. Каково было мое удивление, когда телефон начал глючить. Это телефон, зарядный блок к нему. И сдали на ремонт нашим специалистам. Они его вскрыли и обнаружили здесь подслушивающее устройство, вмонтированное сюда, карту памяти, Sim-карту. И возникает вопрос: а кто это сделал?"

Реклама:

Детали: По его словам, если "прослушку" установили иностранные спецслужбы, над этим должны работать СБУ и другие соответствующие органы. Но если это сделали украинцы, он хотел бы получить ответ, для чего было установлено прослушивающее устройство.

РЕКЛАМА:

"Я бы хотел, чтобы было расследование, чтобы руководство СБУ и все, кто этим занимается, дали мне ответ: что это такое?", - отметил Садовый.

Что предшествовало: Перед этим Служба безопасности Украины сообщила о контрразведывательных (безопасностных) мероприятиях на территории Львова, которые продлятся с 16 по 18 сентября этого года.

Садовый
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
обновленоЗеленский ввел санкции против пропагандистов и тех, кто дестабилизирует Молдову
В Кировоградской области мужчина стрелял в полицейских: двое раненых
На фронте погиб бывший сотрудник фонда "Вернись живым" Тарас Шпук
Зеленский встретится с Трампом на Генассамблее ООН
Зеленский анонсировал создание штурмовых войск
В аэропортах Европы сбои из-за кибератаки
Все новости...
Садовый
Садовый: Застройщики пытаются уничтожить архитектурное наследие Львова
Фарион умерла в больнице после покушения
Во Львове есть попадание по объекту инфраструктуры, 3 пострадавших
Последние новости
22:01
Bloomberg: Путин после встречи с Трампом решил сильнее бить по Украине
21:39
Чем полезна корица и сколько ее можно есть? Объясняет наука
21:20
Украинская FRDM Group разработала наземного робота с ракетами и лазерным наведением
21:03
Трамп пригрозил Венесуэле: Примите обратно заключённых или заплатите огромную цену
20:51
Турция значительно увеличила импорт украинской кукурузы
20:39
Ермак поговорил с Рубио о подготовке гарантий безопасности для Украины
20:29
"Warbirds of Ukraine" представила новый дальнобойный дрон "Зозуля" с дальностью до 2100 км
20:12
Новые послы Германии, Норвегии и Чехии официально приступили к работе в Украине
19:44
РФ атаковала Полтавскую область: есть попадания по гражданской инфраструктуре
19:36
обновленоЗеленский ввел санкции против пропагандистов и тех, кто дестабилизирует Молдову
Все новости...
Реклама:
Реклама: