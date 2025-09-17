Мэр Львова Садовый заявил, что нашел в своем кабинете "прослушку"

Городской голова Львова Андрей Садовый заявил, что в одном из рабочих телефонов в его кабинете специалисты обнаружили "подслушивающее устройство".

Источник: Садовый в соцсети Х

Прямая речь Садового: "Вот мой рабочий стол здесь стоит, много телефонов, в том числе и специальных. И очень часто я здесь общаюсь с разными важными людьми. Каково было мое удивление, когда телефон начал глючить. Это телефон, зарядный блок к нему. И сдали на ремонт нашим специалистам. Они его вскрыли и обнаружили здесь подслушивающее устройство, вмонтированное сюда, карту памяти, Sim-карту. И возникает вопрос: а кто это сделал?"

В моєму кабінеті знайшли прослуховувальний пристрій.

У зарядний блок радіотелефону криво припаяли сім-карту, карту пам’яті та мікрофон. Минулого тижня телефон почав «виснути», віддали в ремонт — результат бачите.



Кому і навіщо це потрібно — мають з’ясувати правоохоронці. pic.twitter.com/lVAowDxq2i — Андрій Садовий (@AndriySadovyi) September 17, 2025

Детали: По его словам, если "прослушку" установили иностранные спецслужбы, над этим должны работать СБУ и другие соответствующие органы. Но если это сделали украинцы, он хотел бы получить ответ, для чего было установлено прослушивающее устройство.

"Я бы хотел, чтобы было расследование, чтобы руководство СБУ и все, кто этим занимается, дали мне ответ: что это такое?", - отметил Садовый.

Что предшествовало: Перед этим Служба безопасности Украины сообщила о контрразведывательных (безопасностных) мероприятиях на территории Львова, которые продлятся с 16 по 18 сентября этого года.