МЗС анонсувало приїзд польської делегації до України для консультацій щодо протидії дронам

Речник МЗС Георгій Тихий у середу на брифінгу повідомив, що польська делегація високого рівня цього тижня має прибути до України для детальнішого ознайомлення з українським досвідом протидії ворожим безпілотникам.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на "Інтерфакс-Україна"

Пряма мова Тихого: "Міністр анонсував минулого тижня під час візиту колеги з Польщі Радослава Сікорського, що приїде польська делегація вивчити наш досвід. Станом на зараз є дата візиту делегації, є деталі, але оскільки ми не анонсуємо з безпекових міркувань такі візити, то я не зможу вдаватися в деталі".

Деталі: За словами речника, делегація буде на високому рівні. "Я думаю, подальші деталі ви побачите від Міноборони та міністра оборони", – додав Тихий.

Передісторія:

10 вересня російські безпілотники у кількості близько двох десятків вперше масово залетіли на територію Польщі. Окремі з них залетіли на майже 300 км вглиб від східного кордону. Пошук уламків триває, на цей час знайшли 18 апаратів, більшість з них – на Люблінщині.

Після інциденту активно заговорили про те, що Польщі необхідно переймати досвід українських військових у протидії цій загрозі.

Цього тижня у Польщі здійнявся політичний скандал після публікації у ЗМІ про те, що єдиний пошкоджений під час атаки будинок на Люблінщині ймовірно розвалив не збитий БпЛА, а несправна ракета з винищувача.

