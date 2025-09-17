Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

МЗС анонсувало приїзд польської делегації до України для консультацій щодо протидії дронам

Марія Ємець, Станіслав ПогоріловСереда, 17 вересня 2025, 17:32
МЗС анонсувало приїзд польської делегації до України для консультацій щодо протидії дронам
Речник МЗС Георгій Тихий, фото: Getty Images

Речник МЗС Георгій Тихий у середу на брифінгу повідомив, що польська делегація високого рівня цього тижня має прибути до України для детальнішого ознайомлення з українським досвідом протидії ворожим безпілотникам.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на "Інтерфакс-Україна"

Пряма мова Тихого: "Міністр анонсував минулого тижня під час візиту колеги з Польщі Радослава Сікорського, що приїде польська делегація вивчити наш досвід. Станом на зараз є дата візиту делегації, є деталі, але оскільки ми не анонсуємо з безпекових міркувань такі візити, то я не зможу вдаватися в деталі".

Реклама:

Деталі: За словами речника, делегація буде на високому рівні. "Я думаю, подальші деталі ви побачите від Міноборони та міністра оборони", – додав Тихий.

Передісторія:

  • 10 вересня російські безпілотники у кількості близько двох десятків вперше масово залетіли на територію Польщі. Окремі з них залетіли на майже 300 км вглиб від східного кордону. Пошук уламків триває, на цей час знайшли 18 апаратів, більшість з них – на Люблінщині. 
  • Після інциденту активно заговорили про те, що Польщі необхідно переймати досвід українських військових у протидії цій загрозі.
  • Цього тижня у Польщі здійнявся політичний скандал після публікації у ЗМІ про те, що єдиний пошкоджений під час атаки будинок на Люблінщині ймовірно розвалив не збитий БпЛА, а несправна ракета з винищувача. 

Читайте також Випробування для Польщі та НАТО: які наслідки вже спричинила атака російських дронів

ПольщаУкраїнабезпілотники
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
оновленоЗеленський запровадив санкції проти пропагандистів і тих, хто дестабілізує Молдову
На Кіровоградщині чоловік стріляв у поліцейських: двоє поранених
На фронті загинув колишній співробітник фонду "Повернись живим" Тарас Шпук
Зеленський зустрінеться з Трампом на Генасамблеї ООН
Зеленський анонсував створення штурмових військ
В аеропортах Європи збої через кібератаку
Усі новини...
Польща
Польща депортує українця, затриманого за незаконне керування дроном над Варшавою
Більшість поляків не вірять, що російські дрони залетіли в Польщу випадково
У Польщі стартували військові навчання з танками Abrams і винищувачами F-35 та F-16
Останні новини
22:01
Bloomberg: Путін після зустрічі з Трампом вирішив сильніше бити по Україні
21:39
Чим корисна кориця та скільки її можна їсти? Пояснює наука
21:20
Українська FRDM Group розробила наземного робота з ракетами та лазерним наведенням
21:03
Трамп пригрозив Венесуелі: Прийміть назад в’язнів або заплатите величезну ціну
20:51
Туреччина значно збільшила імпорт української кукурудзи
20:39
Єрмак поговорив із Рубіо про підготовку безпекових гарантій для України
20:29
"Warbirds of Ukraine" представила новий далекобійний дрон "Зозуля" з дальністю до 2100 км
20:12
Нові посли Німеччини, Норвегії та Чехії офіційно почали роботу в Україні
19:44
РФ атакувала Полтавщину: є влучання по цивільній інфраструктурі
19:36
оновленоЗеленський запровадив санкції проти пропагандистів і тих, хто дестабілізує Молдову
Усі новини...
Реклама:
Реклама: