МИД анонсировал приезд польской делегации в Украину для консультаций по противодействию дронам

Спикер МИД Георгий Тихий в среду на брифинге сообщил, что польская делегация высокого уровня на этой неделе должна прибыть в Украину для более подробного ознакомления с украинским опытом противодействия вражеским беспилотникам.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на "Интерфакс-Украина"

Прямая речь Тихого: "Министр анонсировал на прошлой неделе во время визита коллеги из Польши Радослава Сикорского, что приедет польская делегация изучить наш опыт. На данный момент есть дата визита делегации, есть детали, но поскольку мы не анонсируем из соображений безопасности такие визиты, то я не могу вдаваться в подробности".

Реклама:

Детали: По словам спикера, делегация будет на высоком уровне. "Я думаю, дальнейшие детали вы увидите от Минобороны и министра обороны", – добавил Тихий.

Предыстория:

10 сентября российские беспилотники в количестве около двух десятков впервые массово залетели на территорию Польши. Некоторые из них залетели почти на 300 км вглубь от восточной границы. Поиск обломков продолжается, на данный момент найдены 18 аппаратов, большинство из них – в Люблинской области.

После инцидента активно заговорили о том, что Польше необходимо перенимать опыт украинских военных в противодействии этой угрозе.

На этой неделе в Польше разразился политический скандал после публикации в СМИ о том, что единственный поврежденный во время атаки дом в Люблинском воеводстве, вероятно, разрушил не сбитый БПЛА, а неисправная ракета с истребителя.

Читайте также Испытание для Польши и НАТО: какие последствия уже вызвала атака российских дронов