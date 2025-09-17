Зеленський про майбутню зустріч із Трампом: Команди працюють

Команди президента Володимира Зеленського і очільника США Дональда Трампа працюють над тим, щоб зустріч лідерів відбулася наступного тижня у Нью-Йорку.

Джерело: Зеленський під час пресконференції із президенткою Європейського парламенту Робертою Метсолою, цитує "Європейська правда"

Деталі: Нещодавно державний секретар США Марко РубіоРубіо заявив, що Трамп може зустрітися з Зеленським наступного тижня.

Під час пресконференції із Метсолою українського президента попросили прокоментувати цю новину.

"Наші команди працюють, щоб вийшло нам зустрітись", – сказав Зеленський.

Передісторія:

