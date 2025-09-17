Усі розділи
Зеленський про майбутню зустріч із Трампом: Команди працюють

Уляна Кричковська, Валентина РоманенкоСереда, 17 вересня 2025, 17:49
Зеленський про майбутню зустріч із Трампом: Команди працюють
Зеленський. фото Офісу президента

Команди президента Володимира Зеленського і очільника США Дональда Трампа працюють над тим, щоб зустріч лідерів відбулася наступного тижня у Нью-Йорку.

Джерело: Зеленський під час пресконференції із президенткою Європейського парламенту Робертою Метсолою, цитує "Європейська правда"

Деталі: Нещодавно державний секретар США Марко РубіоРубіо заявив, що Трамп може зустрітися з Зеленським наступного тижня.

Під час пресконференції із Метсолою українського президента попросили прокоментувати цю новину.

"Наші команди працюють, щоб вийшло нам зустрітись", – сказав Зеленський.

Передісторія:

  • Востаннє Зеленський й Трамп бачилися у серпні після того, як 15 президент США і очільник РФ Володимир Путін провели перші переговори на території американського штату Аляска.
  • Після цих зустрічей Путін посилив удари по українських регіонах, зокрема по столиці. Під час одного із масованих авіаударів по Україні дрони РФ порушили повітряний простір Польщі. 
  • Зеленський закликав очільника Білого дому зайняти "чітко виражену позицію" щодо санкцій проти Росії та гарантій безпеки для України, щоб зупинити господаря Кремля і покласти край війні.

