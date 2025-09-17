Зеленский о предстоящей встрече с Трампом: Команды работают
Среда, 17 сентября 2025, 17:49
Команды президента Владимира Зеленского и главы США Дональда Трампа работают над тем, чтобы встреча лидеров состоялась на следующей неделе в Нью-Йорке.
Источник: Зеленский во время пресс-конференции с президентом Европейского парламента Робертой Метсолой, цитирует "Европейская правда"
Детали: Недавно государственный секретарь США Марко РубиоРубио заявил, что Трамп может встретиться с Зеленским на следующей неделе.
Реклама:
Во время пресс-конференции с Метсолой украинского президента попросили прокомментировать эту новость.
"Наши команды работают, чтобы нам удалось встретиться", – сказал Зеленский.
Предыстория:
РЕКЛАМА:
- Последний раз Зеленский и Трамп виделись в августе после того, как 15 президента США и глава РФ Владимир Путин провели первые переговоры на территории американского штата Аляска.
- После этих встреч Путин усилил удары по украинским регионам, в частности по столице. Во время одного из массированных авиаударов по Украине дроны РФ нарушили воздушное пространство Польши.
- Зеленский призвал главу Белого дома занять "четко выраженную позицию" в отношении санкций против России и гарантий безопасности для Украины, чтобы остановить хозяина Кремля и положить конец войне.