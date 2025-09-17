Все разделы
Зеленский о предстоящей встрече с Трампом: Команды работают

Уляна Кричковская, Валентина РоманенкоСреда, 17 сентября 2025, 17:49
Зеленский о предстоящей встрече с Трампом: Команды работают
Зеленский. Фото Офиса президента

Команды президента Владимира Зеленского и главы США Дональда Трампа работают над тем, чтобы встреча лидеров состоялась на следующей неделе в Нью-Йорке.

Источник: Зеленский во время пресс-конференции с президентом Европейского парламента Робертой Метсолой, цитирует "Европейская правда"

Детали: Недавно государственный секретарь США Марко РубиоРубио заявил, что Трамп может встретиться с Зеленским на следующей неделе.

Во время пресс-конференции с Метсолой украинского президента попросили прокомментировать эту новость.

"Наши команды работают, чтобы нам удалось встретиться", – сказал Зеленский.

Предыстория:

  • Последний раз Зеленский и Трамп виделись в августе после того, как 15 президента США и глава РФ Владимир Путин провели первые переговоры на территории американского штата Аляска.
  • После этих встреч Путин усилил удары по украинским регионам, в частности по столице. Во время одного из массированных авиаударов по Украине дроны РФ нарушили воздушное пространство Польши.
  • Зеленский призвал главу Белого дома занять "четко выраженную позицию" в отношении санкций против России и гарантий безопасности для Украины, чтобы остановить хозяина Кремля и положить конец войне.

