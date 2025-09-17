Зеленский о предстоящей встрече с Трампом: Команды работают

Команды президента Владимира Зеленского и главы США Дональда Трампа работают над тем, чтобы встреча лидеров состоялась на следующей неделе в Нью-Йорке.

Источник: Зеленский во время пресс-конференции с президентом Европейского парламента Робертой Метсолой, цитирует "Европейская правда"

Детали: Недавно государственный секретарь США Марко РубиоРубио заявил, что Трамп может встретиться с Зеленским на следующей неделе.

Во время пресс-конференции с Метсолой украинского президента попросили прокомментировать эту новость.

"Наши команды работают, чтобы нам удалось встретиться", – сказал Зеленский.

Предыстория:

