Польща закликає припинити імпорт російської нафти до Євросоюзу до кінця 2026 року

Христина Бондарєва, Валентина РоманенкоСереда, 17 вересня 2025, 18:25
Мілош Мотика. фото з соцмережі Х

Польський міністр енергетики Мілош Мотика закликав Євросоюз зупинити імпорт російської нафти до кінця 2026 року, "щоб припинити фінансування військової машини Росії".

Джерело: The Guardian, "Європейська правда"

Деталі: В листі до інших міністрів енергетики ЄС, який був надісланий через кілька днів після вторгнення російських дронів у повітряний простір Польщі, Мотика стверджував, що "поточні міжнародні обставини в поєднанні з необхідністю зміцнення стійкості європейських економік вимагають спільної реакції".

Він зазначив, що зобов'язання дотримуватися терміну 2026 року "встановить чіткий графік і продемонструє нашу рішучість досягти незалежності від поставок нафти, обтяжених політичними та стратегічними ризиками".

Польща також закликала до "скоординованих ... компенсаційних механізмів", щоб допомогти "справедливому та упорядкованому переходу" для країн, які найбільше постраждали, що також включатиме заходи щодо "забезпечення доступу до альтернативних джерел нафти в разі перебоїв".

Наразі нафтопровід "Дружба" постачає російську нафту до Угорщини та Словаччини, які продовжують купувати енергоносії у Росії навіть після повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

Лист надійшов на наступний день після того, як президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що запропонує прискорити відмову від імпорту російських викопних енергоресурсів після телефонної розмови з президентом США Дональдом Трампом.

Раніше ЄС мав намір припинити закупівлю російської нафти і газу до 2028 року.

Трамп неодноразово закликав країни ЄС і НАТО припинити купувати нафту в Росії, що, судячи з усього, стало умовою майбутніх санкцій США проти Москви.

