Польша призывает прекратить импорт российской нефти в Евросоюз до конца 2026 года

Польский министр энергетики Милош Мотыка призвал Евросоюз остановить импорт российской нефти до конца 2026 года, "чтобы прекратить финансирование военной машины России".

Источник: The Guardian, "Европейская правда"

Детали: В письме к другим министрам энергетики ЕС, которое было отправлено через несколько дней после вторжения российских дронов в воздушное пространство Польши, Мотыка говорил, что "текущие международные обстоятельства в сочетании с необходимостью укрепления устойчивости европейских экономик требуют совместной реакции".

Реклама:

Он отметил, что обязательство соблюдать срок 2026 года "установит четкий график и продемонстрирует нашу решимость достичь независимости от поставок нефти, обремененных политическими и стратегическими рисками".

Польша также призвала к "скоординированным ... компенсационным механизмам", чтобы помочь "справедливому и упорядоченному переходу" для стран, которые больше всего пострадали, что также будет включать меры по "обеспечению доступа к альтернативным источникам нефти в случае перебоев".

В настоящее время нефтепровод "Дружба" поставляет российскую нефть в Венгрию и Словакию, которые продолжают покупать энергоносители у России даже после полномасштабного вторжения РФ в Украину.

РЕКЛАМА:

Письмо поступило на следующий день после того, как президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что предложит ускорить отказ от импорта российских ископаемых энергоресурсов после телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом.

Ранее ЕС намеревался прекратить закупки российской нефти и газа к 2028 году.

Трамп неоднократно призывал страны ЕС и НАТО прекратить покупать нефть у России, что, судя по всему, стало условием будущих санкций США против Москвы.